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15年首調整… 中國組合拳救股市 證交稅砍半

記者黃雅慧／綜合報導
中國宣布28日起減半徵收證券交易印花稅，但能否有效激勵股市仍有待觀察。（新華社）
中國宣布28日起減半徵收證券交易印花稅，但能否有效激勵股市仍有待觀察。（新華社）

為活躍資本市場與提振投資者信心，中國時隔近15年調整股票交易印花稅。證監會、財政部等部門27日宣布一系列搶救A股政策「組合拳」，包括證券交易印花稅減半、降低融資保證金比率、規範股份減持與收緊IPO等。其中，證券交易印花稅28日實施減半徵收為0.5‰，被視為最重要的救市措施。滬深股市受激勵，28日都以大漲開盤。

上證指數25日收盤跌破3100點來到今年新低，A股市場情緒依舊低迷。如何提振市場信心，成了北京當局重點任務。

證交稅之外，中國證監會射出「三支箭」提振資本市場：將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比率由100%降低至80%，該調整自2023年9月8日收市後實施；規定上市公司存在破發、破淨或三年未進行現金分紅等情況不得減持股份；並依市場狀況階段性收緊IPO節奏等。

中國證券交易印花稅始於1990年，目前則按股票交易成交金額的1‰對賣方單邊徵收。

一般而言，市場出現暴漲跡象，監管層會適度提高印花稅率，抑制短期過度投機和市場過熱。

反之則調低印花稅率、降低交易成本，以促進市場交易活躍度。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍估算，這次直接下調證交稅高達50%，一年將減少人民幣上千億元（約137億美元）的交易費用，對廣大投資者來說是及時雨。

中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍稱，中國各大部委圍繞活躍資本市場在投資端、融資端、交易端推出系列政策，但此次證交稅實施減半徵收可以算是一次最為重磅的提振信心的措施，對投資者信心提到立竿見影效果，具有鮮明的積極導向。

中央財經大學財政稅務學院副教授孫鰓鵬則認為，從短期看，證交稅調整往往對資本市場和投資者信心產生立即影響。

但從長遠來看，要提升投資信心，除了推出「減稅降費」外，還需要加強制度的穩定性和確定性，形成投資者對交易成本的穩定預期。

中國證監會宣布調降證券交易印花稅，距離上次降稅已是15年前的事，當時發生全球金融海嘯導致中國A股大跌，經濟不景氣的情況跟現在中國情況類似。

中國官方在2008年4月將A股證券交易印花稅由3‰降為1‰，滬指暴漲9.2%，同年9月19日又將證交稅雙邊徵收改為單邊徵收，當天滬指暴漲9.45%，A股所有股票全部漲停。外界預估A股本周有望迎來大幅反彈。

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