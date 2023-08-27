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克服14℃低溫與抽筋…陳蘇偉泳渡北海峽 中國第1人

中國新聞組／廣州27日電
24日，陳蘇偉正在橫渡北海峽。（取材自南方都市報）
24日，陳蘇偉正在橫渡北海峽。（取材自南方都市報）

55歲的廣東東莞游泳名將陳蘇偉24日挑戰泳渡北海峽，從北愛爾蘭游到蘇格蘭，橫渡距離約33公里，用時11小時35分，成首位橫渡北海峽的中國人。陳蘇偉一路上克服了14℃的冰冷海水與抽筋，距離他完成泳渡「世界七大海峽」挑戰，只剩最後兩步。

南方都市報報導，談到這次挑戰的難點，陳蘇偉說，「莫洛凱海峽和北海峽是最難的，莫洛凱海峽難在狂風巨浪，到處都是鯊魚；北海峽這裡沒有鯊魚，但難在冷，它的冷是要命的」。

來源：YouTube

早上不到5點，陳蘇偉全身塗抹一層白色的防寒膏下水挑戰，「這11個多小時全程基本上都沒有適應這種低溫，一路上都在抽筋」。

前三個小時，太陽還沒完全升起，陳蘇偉用脂肪、用能量跟低溫做對抗。為了這次挑戰，兩個月來，他增加澱粉類碳水化合物的攝取以達到增重，增加脂肪的儲備。但隨著體內能量消耗越來越大，這兩個月補充的八公斤脂肪不夠用了，導致他一會腳底抽筋，一會小腿抽筋。

最後5個小時是最難熬的，在海裡每划水一次都像與大自然的對抗，讓他有無數次放棄的念頭。他說，「凍到打冷顫」，看向船上的妻兒，跟自己做一番思想鬥爭後，又決定要堅持、再等等。

最終，他以11小時35分鐘，成為世界第108位成功橫渡北海峽的人，也是首位橫渡北海峽的中國人。

陳蘇偉說：「常年在江河湖海游泳的人是非常樂觀向上的，在足夠安全的條件下，哪怕橫渡一個東江也會提升你的生命力，也能從中學會享受生活、珍惜生命，不會有想不通想不開的時候，這個是我很確定的。」

他表示，接下來要調整狀態增加脂肪，投入明年3月挑戰庫克海峽和最後的直布羅陀海峽做好準備。

陳蘇偉正在補充水分。（取材自南方都市報）
陳蘇偉正在補充水分。（取材自南方都市報）
24日，陳蘇偉正在橫渡北海峽。（取材自南方都市報）
24日，陳蘇偉正在橫渡北海峽。（取材自南方都市報）

低溫 庫克

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