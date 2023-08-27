中國體壇反腐 砍向籃協大老李亞光、冬奧高層倪會忠

中國女籃原主教練李亞光被開除黨籍。（取材自北京日報）

中國體壇反腐風暴持續擴大，官方接連發布前女籃主教練、籃協副主席李亞光遭開除黨籍，以及曾任北京冬奧 會中國體育代表團秘書長的倪會忠，涉嫌嚴重違紀違法被查的消息，還羅列出前者的十多項罪狀，包括喪失理想信念、對抗組織審查、侵吞巨額公款等。

北京日報報導，經查，李亞光喪失理想信念，背棄初心使命，對黨（中共 ）不忠誠不老實、表裡不一、做兩面人，與他人串供、對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，長期公車私用。

另，他不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國；退休 後違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面牟利，非法收受巨額財物。

由於李亞光構成職務違法並涉嫌貪汙、受賄犯罪，且中共十九大後仍不收斂，被認定性質嚴重，遭開除中共黨籍、取消退休待遇、收繳違紀違法所得等。

李亞光早年曾入選中國男籃代表隊參加國際賽，1992年他32歲時就任中國女籃主教練獲得奧運銀牌，曾擔任中國籃協副主席、重慶市體育局副局長等，他在2018年退休，在中國體壇地位崇高。

此外，中國國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。他是2022年北京冬奧成功舉辦的重要人物，長期在大陸國家體育總局工作。

財新網、新京報等報導稱，倪會忠可能與今年4月，被帶走調查的中國賽艇協會前主席劉愛杰有關，此次被查，顯示反腐已劍指與奧運資金運用有關。去年起，中國體壇掀起反腐風暴，從足壇一路延燒至今。

不只體壇，中國執法機關也爆貪腐，新京報報導，中央紀委國家監委網站一天之內公布8名省管幹部接受審查調查，6人均是在職或曾在紀檢監察機關任職，涵蓋各個層級。

中央紀委國家監委7月24日通報，今年上半年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況顯示，全國紀檢監察系統共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映逾2萬200件次。

同時處置涉及紀檢監察幹部問題線索1萬8700餘件，談話函詢紀檢監察幹部6647人次，立案紀檢監察幹部2482人，處分1647人，移送司法機關73人，各項數據皆比去年同期驟增。