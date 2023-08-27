男籃首名歸化球員李凱爾世界盃抱蛋 網怒：不是讓你同化

中國男籃首位歸化李凱爾（前）在世界盃首秀，全場9投0中得分掛蛋，遭中國網友痛批。 （新華社）

今年世界盃 男籃，中國隊破天荒歸化了擁有多年NBA 經驗的李凱爾(Kyle Anderson)，但他在首場比賽表現差勁，全場9投0中得分掛蛋，結果中國以63比105慘敗塞爾維亞42分，賽後許多網友虧，原來李凱爾是「0號情報員」。

現年29歲的李凱爾，身高206公分，上季效力於NBA灰狼隊，平均拿下9.4分、5.3籃板、4.9次助攻、1.1抄截，他在美國出生長大，但因為外曾祖父也中國血統，所以決定在今年世界盃為中國出賽，也是中國男籃史上首名歸化球員。

中國球迷對李凱爾期待很大，希望他能拯救近年成績不佳的中國隊，但今天首秀李凱爾投9中0得0分，有4助攻、4籃板，場上正負值是-37，全場最低，表現讓人失望。

對於李凱爾的表現，有中國網友在微博 痛批：「讓你歸化，不是讓你同化。」但也有網友說，李凱爾願意為中國打球就是不容易，「大家不要再噴他，有點良心吧。」

新華社報導，本場賽事，除了開局階段依靠張鎮麟連拿9分一度領先之外，中國隊在場上剩餘時間基本處於被動；此役，中國隊命中率不足四成，失誤多達21次。李凱爾手感冰涼，全場9投0中，趙睿拿到全隊最高的17分。

本屆籃球世界盃32強均已亮相，亞洲六支球隊首輪均吃到敗仗。