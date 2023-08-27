為核汙水而戰…店名遮「日」 小伙砸自家日料店

京深海鮮市場一家店鋪將招牌中「日料」兩字遮擋。（取材自澎湃新聞）

日本 排放核汙染水，中國反日情緒高漲，日料店受到了不小的衝擊，有的店家緊急改名，有的店家遮住招牌上「日料」字樣，也有95後小伙怒砸自己開的日料店，還有店家推出了「防輻射」套餐自救，並衝上熱搜，後來因字眼太敏感緊急下架。

澎湃新聞報導，京深海鮮批發市場是以海鮮批發為主營業態的綜合性大型批發市場，其中有多家店舖的招牌上都有。「進口海鮮」、「日料食材」等字樣；現在有的店家用白板將招牌上的「日料」二字遮住。

北京 新源里的老牌「網紅」市場--—三源里市場，儘管一直都不賣日本海貨，但仍受到波及；一些客人來了會仔細詢問產地，但很多消費者這兩天都不敢買海鮮了。

猛獁新聞報導，在貴州畢節，95後店主則是將自己開的日料店砸掉了，店主付先生表示，日本核汙染水排放後，會對海產品和相關產業產生衝擊；再加上民族情懷，就把它砸掉了，沒有很心疼，後續準備改成中式的餐廳。

中新社報導，有網友發現上海一日料店在團購平台上架「防輻射」套餐，套餐內含番茄、毛豆、菠菜等菜品，店家還給每一道菜做了「人設」，如「減小皮膚損傷」、「加快代謝」、「提供免疫」、「促進細胞生長」等。

這家日料店的做法，被網友發布到了網上，引起了不小的關注，閱讀量瞬間到達9000多萬，衝上上海同城榜熱搜第一。但也有網友不解，「這些菜我為啥不能在家吃， 要專門跑到日料店吃」、「吃相難看」、「割韭菜」。