為核汙水而戰…中國也遭汙染？漁民直播被罵崩潰

主播大姐的直播間錄屏，情緒崩潰。（視頻截圖）

日本 24日啟動核汙水 排海，受中國暫停進口日本水產品影響，中國國產海鮮、水產銷量翻倍，梭子蟹銷量增幅超122%，有公司訂單一夜漲三倍。不過專家稱「中國沿海魚類也可能被核汙水影響」，讓大批網民湧入漁民直播間開罵「你賣海鮮是在害人」，有主播當場情緒崩潰。媒體人胡錫進緩頰稱，中國漁民和沿海養殖戶很無辜，「讓我們把火力對準日本的那群混蛋。」

都市快報橙柿互動報導，中國海關總署24日宣布全面暫停進口日本水產品後，國產海鮮、水產等銷量迅速攀升。拼多多 平台數據顯示，海參、大黃魚、梭子蟹、基圍蝦、淡水魚、海鮮熟製品、海鮮禮盒等產品的銷量，均實現翻倍增長。

舟山東半山電子商務有限公司營銷部總監孫凱和員工就忙得昏天黑地。僅24日下午，公司全渠道就賣了1000多單海鮮。其中，梭子蟹訂單500多單，而前一天才只有150多單，一夜間漲了三倍多。東海小眼睛帶魚等凍貨也大賣，「現在客戶沒有新鮮的要求，甚至有人提出，只要昨天下午1點前捕撈的海鮮。」

多家電商負責人表示，這兩天爆單了。「全國各地的訂單非常多，平時買1件的，現在買5至10件都有。」拼多多平台數據顯示，剛開漁的舟山梭子蟹市場行情一度遇冷，但24日當天，梭子蟹的售價達到近期最高點，銷量增幅超過122%。

不過一些專家稱，「隨著洋流流向，不僅是海洋魚類，我國沿海省市的養殖業未來可能也會受到不同程度的影響。」上游新聞報導，日啟動核汙水排海後，網民和漁民、沿海養殖戶隔空互懟場景就在多個中國漁民的直播間上演。

「朋友們為了安全不要去買這些東西了」等「惡評」湧入中國漁民直播間，儘管主播一再澄清「真的沒有汙染」，網民還是堅持「你現在是在害人」，有主播當場情緒崩潰反擊：「我現在哪裡在害人，哪裡害人了？！」呼籲網民理性。

對此，中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元表示，從短期來看，人們不必對海產品陷入恐慌，「我國已全面暫停進口日本水產品。來自遠海、我國近海的海產品仍然可以放心食用」。

26日，資深媒體人胡錫進發布視頻稱，中國漁民和沿海養殖戶很無辜，他們應得到同情和幫助。「讓我們把火力對準日本的那群混蛋，當下對日本水產品寧錯殺一千，也不放過一個。」