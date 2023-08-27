習近平辱華？聽到南非解說將中國和台灣並列 居然沒糾正

習近平得知是台灣佛光山教授學生們的中國鼓鼓藝後，點頭稱許。（取材自人間福報）

中國國家主席習近平 日前到南非 訪問，看完一群當地學生表演的中華鼓藝後趨前問候，得知是台灣佛光山南華寺教授的鼓藝，點頭稱許說：「台灣請來的」。最令網友嘖嘖稱奇的是，解說提「中國和台灣」沒被糾正。

本報系聯合報報導，習近平22日至25日到訪南非參加金磚峰會並對南非進行國是訪問，南非總統拉馬佛沙安排當地學生在總統官邸前表演中華鼓藝。

據佛光山南非南華寺拍攝的影片顯示，約十名學生表演的鼓藝十分有氣勢，表演結束後習近平上前與學生們聊天，得知他們會說中文，開口問道：「你們這個是中國鼓嗎？」，學生們回答：「是」。

習近平再問：「跟誰學的？」旁邊一人回答：「我們佛光山南華寺在台灣的，專門促成中華文化在各國的傳播。」習近平點點頭並用手指了下說：「台灣請來的」。然而，習近平聽了佛光山的解說，並未加以糾正。

習近平接著跟身旁的拉馬佛沙解釋：「這是中國鼓，一個是用在慶祝活動時的氛圍，還有一個是在戰鬥中的。」習近平還問學生：「你們中文都學得很多？」學生們說：「還在學」，習近平問：「打鼓，還有學什麼？書法、武術？」學生：「學說話和唱歌」，習近平：「功夫，功夫學了嗎？佛教也有功夫啊，少林寺」。

另據媒體報導，X平台（前身推特）帳號「李老師不是你老師」表示，過去很多國際品牌或是藝人，因為將「台灣」與「中國」並列，而遭到中國官媒與民眾抵制，「但是，顯然主席本人並不介意這一點」。

習近平的態度引發許多海內外華人熱議，「習近平火會回北京 發。在國外，他要表現大度。心理沒恨死，重複了兩遍台灣吧？」「大型乳化（辱華）現場」、「聖上真是從容大度海量汪涵，都是下面那些宵小之輩故意搞事兒」。

更有網友表示，「他自己也沒在『台灣』前面加上『中國』二字」，還有人笑說：「有人要倒楣了」「佛光山要被禁了」、「這不默許台獨了」、「這下親自雙面人，親自台獨了」。