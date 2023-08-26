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別再囤鹽了 中國鹽商：1個茶卡鹽湖儲量夠全中國吃70年

記者黃國樑／即時報導
青海鹽業聲明說，光該公司的一天然湖的鹽儲量就夠全中國吃70年。（取材自人民網微信公眾號）
青海鹽業聲明說，光該公司的一天然湖的鹽儲量就夠全中國吃70年。（取材自人民網微信公眾號）

日本核汙染水排海影響，部分市場出現搶鹽、囤鹽現象。據新華社轉發人民網微信公眾號文章，中國鹽業集團、川鹽集團、福鹽集團、江鹽集團、安徽鹽業集團等多地鹽業公司發文稱，食鹽儲備供應充足，呼籲社會各界理性消費，不要盲目搶購。而其中，青海省鹽業公司的聲明就說，該公司擁有「茶卡」、「柯柯」兩個天然湖鹽採礦權，其中「 茶卡」湖的儲量就夠全中國人民食用70年。

人民網微信號上的文章就下了如下標題：「真別囤了！僅茶卡鹽湖食用鹽儲量就夠全國吃70年」，讓大陸民眾放心食鹽非常充裕，沒有囤積的必要。

報導中說，8月25日，青海省鹽業股份有限公司發布聲明稱，該公司擁有茶卡、柯柯兩個天然湖鹽採礦權，同時具備兩個食用鹽定點生產資質和全國食鹽定點批發企業證書，可開採湖鹽儲量約14億噸，「茶卡」牌食用鹽產能為30萬噸/年，食用鹽儲量可供全國人民食用70年。

聲明中稱，青海省鹽業股份有限公司承擔著青海省內食鹽應急碘鹽儲備任務，目前儲備充足，能滿足本省消費者至少6個月食用鹽需求。並說公司具有食鹽安全追溯體系，食鹽產品可以做到源頭可追溯，質量安全有保障。公司正在全力以赴保障食用鹽市場供應，請社會各界理性消費，不要盲目搶購。

而此前的24日，中鹽集團也發布關於保障食鹽市場供應的聲明稱，當前我國的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核汙染影響。中鹽集團是世界最大的食鹽生產企業，食鹽產能超過1000萬噸/年，食鹽儲備供應充足。呼籲社會各界理性消費，不要盲目搶購。

該文還列舉了川鹽、福鹽、江鹽及安徽鹽業等多家公司的聲明，例如四川省鹽業集團公司25日也發布食鹽供應保障聲明說，：川鹽集團作為西南地區最大的食鹽加工和供應商，旗下四川南充順城鹽化公司、四川順城鹽品公司兩家子企業食鹽生產不受日本核汙染排海影響，所生產的井礦鹽真空製鹽鹽滷均採自2800米—3000米以下深井，天然無汙染。四川全省居民食鹽年消費量約30萬噸左右，川鹽集團具備150萬噸以上的鹽品生產能力，能夠完全滿足川內消費者餐桌用鹽需求，保證市場供應。

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