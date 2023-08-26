浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」

浙江31歲婦人田東霞已連生九個孩子，現在又懷孕了。(取材自微博)

浙江一名31歲女子田東霞自2008年結婚，已陸續生下9個孩子，她因為喜歡熱鬧，加上不想浪費丈夫的基因，因此希望能繼續生子，湊齊12生肖。田東霞雖已多次生子，卻仍保養得宜，外貌依然相當姣好，完全看不出是9寶媽。

搜狐報導指出，田東霞在高中時期與丈夫趙萬龍相識，兩人相差三歲，田東霞抵擋不住趙萬龍的溫情攻勢，2008年，才16歲的田東霞就嫁給19歲的趙萬龍；結婚沒兩年，2010年生下第一個虎寶寶女兒，緊接著2012年龍年又誕下一對雙胞胎兒子，原本打算就此封肚，不過田東霞喜歡熱鬧，她認為孩子多了，家裡就會更熱鬧，因此2016年又生下一女，2017年起又連生4娃，2022年再度產下老么，共生下9個孩子。

原本田 東霞想湊齊12生肖，可惜目前的么女和大女兒生肖重複了，湊整「12生肖」夢想破滅。

許多人初聞她有9個孩子都感到不可思議，養一個孩子就勞心勞力，何況家裡還有9個，有網友擔心，田東霞是否遭人脅迫才生下九個小孩，但她強調，育兒生子完全是自願，且現在她又懷孕了。

田東霞也會透過直播的方式，分享自己與孩子的日常，表示夫妻倆都會抽時間帶小孩旅遊增廣見聞。不少網友直言「根本是生娃機器」、「我看是為了錢」，田東霞都一笑置之，強調「雖然累，但也非常快樂，而且我老公的基因太好了，不多生幾個真的可惜啊」。

據報導，趙萬龍家境富裕，家中聘有六名保母負責照顧孩子，田東霞出門時也有司機照料，每次產後都會去最高級的月子中心，田東霞雖然生過九個小孩，但外貌依然保養得宜。眼尖網友也發現，她住著豪宅，生活過得非常富裕。