我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」

中國新聞組／杭州26日電
浙江31歲婦人田東霞已連生九個孩子，現在又懷孕了。(取材自微博)
浙江31歲婦人田東霞已連生九個孩子，現在又懷孕了。(取材自微博)

浙江一名31歲女子田東霞自2008年結婚，已陸續生下9個孩子，她因為喜歡熱鬧，加上不想浪費丈夫的基因，因此希望能繼續生子，湊齊12生肖。田東霞雖已多次生子，卻仍保養得宜，外貌依然相當姣好，完全看不出是9寶媽。

搜狐報導指出，田東霞在高中時期與丈夫趙萬龍相識，兩人相差三歲，田東霞抵擋不住趙萬龍的溫情攻勢，2008年，才16歲的田東霞就嫁給19歲的趙萬龍；結婚沒兩年，2010年生下第一個虎寶寶女兒，緊接著2012年龍年又誕下一對雙胞胎兒子，原本打算就此封肚，不過田東霞喜歡熱鬧，她認為孩子多了，家裡就會更熱鬧，因此2016年又生下一女，2017年起又連生4娃，2022年再度產下老么，共生下9個孩子。

本田東霞想湊齊12生肖，可惜目前的么女和大女兒生肖重複了，湊整「12生肖」夢想破滅。

許多人初聞她有9個孩子都感到不可思議，養一個孩子就勞心勞力，何況家裡還有9個，有網友擔心，田東霞是否遭人脅迫才生下九個小孩，但她強調，育兒生子完全是自願，且現在她又懷孕了。

田東霞也會透過直播的方式，分享自己與孩子的日常，表示夫妻倆都會抽時間帶小孩旅遊增廣見聞。不少網友直言「根本是生娃機器」、「我看是為了錢」，田東霞都一笑置之，強調「雖然累，但也非常快樂，而且我老公的基因太好了，不多生幾個真的可惜啊」。

據報導，趙萬龍家境富裕，家中聘有六名保母負責照顧孩子，田東霞出門時也有司機照料，每次產後都會去最高級的月子中心，田東霞雖然生過九個小孩，但外貌依然保養得宜。眼尖網友也發現，她住著豪宅，生活過得非常富裕。

本田

上一則

湖南科長被小三舉報出軌並精神控制 官方：降職處分

下一則

緬博彩業南博參展 遭疑涉網詐 組展方：無違法行為

延伸閱讀

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因
法廊快報╱加州保護孕婦 法令比聯邦還周全

法廊快報╱加州保護孕婦 法令比聯邦還周全
男大生半夜莫名胸痛、呼吸不順掛急診 竟不是心臟惹禍

男大生半夜莫名胸痛、呼吸不順掛急診 竟不是心臟惹禍
妻開心喊懷孕 夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

妻開心喊懷孕 夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案