5分鐘雷劈2次不死 貴州男：我平日也算樂於助人

貴州遵義一名劉姓男子五分鐘內被雷擊兩次，所幸送醫及時，保住性命。(取材自百姓關注)

貴州遵義一名劉姓男子近日竟在五分鐘內遭遇兩次雷擊，還好送醫及時，保住了性命，劉男受訪時自稱「自己平日也算樂於助人」，萬萬沒想到會遭此「天譴」。

貴州廣播電視台「百姓關注」官方帳號指出，劉師傅憶述，當時正在外出辦事的路上，天空突然烏雲密布，雷電交加，突然就被一道閃電擊中，暈倒在地，「當時被打暈了，醒了可能幾秒鐘，那個光又來了第二次」。他的妻子和孩子目擊這一幕，被嚇得不知所措，劉師傅甦醒後，自己報了警。

劉師傅說，自己平日也算樂於助人，萬萬沒想到會遭雷擊，之後被送往醫院救治，足部、腰部和臀部多處遭到燒傷。雖然事情已經過去快一個月，但回想起被雷擊中的瞬間，劉師傅還是驚魂未定。

他說，因為在遵義治療的效果不太理想，他和家人決定到貴陽的貴鋼職工醫院求醫。據報導，劉師傅傷後20多天輾轉了多家醫院，傷口一直沒有癒合，燒傷創面受損嚴重，入院之後，他做了一期清創手術。

貴鋼職工醫院燒傷科主治醫師譚傑譚說，劉師傅這樣的情況很罕見，入院時已是三度燒傷。目前患者生命體徵還算平穩，下一步準備做二期修復手術，包括抗疤痕的處理。