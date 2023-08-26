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相機漂流4萬里 34城接力拍照 300天帶回千餘張美照

中國新聞組／北京26日電
相機經歷了一圈「漂流」又回到了LKs手裡。（取材自紫牛新聞）
相機經歷了一圈「漂流」又回到了LKs手裡。（取材自紫牛新聞）

一部價值6萬元（人民幣，下同）的相機經歷了近300個日夜，漂流了4萬2200多公里，近日又完好地回到了主人、UP主LKs的手中，不僅帶回了千餘張記錄全國各地人間煙火的美照，還被網友們接力添置了每張照片背後的溫暖故事。「相機漂流」視頻在網上收穫了600多萬的閱讀，網友感慨留言：「一場漂流的對話，卻沉澱了堅定的力量。」

來源：YouTube

紫牛新聞報導，今年29歲的LKs（網名），北京人，是一位在B站上粉絲超過300萬的UP主，也是一位攝影達人。LKs說，偶然的「靈光一閃」，後來在網上看了一些「相機漂流」活動，感覺很有意思，就想著自己要不要搞一個規模更大的「漂流」，用自己買的一部價值6萬元的相機把全國34個省級行政區都「走」一遍。於是從去年底開始發起呼籲尋找全國各地的參與者。」從報名的2萬多人中選出了34位來自不同省級行政區的網友。

董書暢拍攝的寧夏海原縣西吉震湖上的銀河。（取材自紫牛新聞）
董書暢拍攝的寧夏海原縣西吉震湖上的銀河。（取材自紫牛新聞）

經歷了近300天大約4萬2200公里的漂流，今年8月20日，相機回到了LKs的手裡，他發現不僅相機完好無損，配件也都收納得很好，他還收穫了1000多張照片，而原本一片空白的「漂流本」，被參與者寫得滿滿噹噹。LKs精選了具有代表性的34張照片，一一對照著參與者寫下的故事在自己的視頻裡呈現了出來。

江蘇站的參與者拍攝的南通狼山。（取材自紫牛新聞）
江蘇站的參與者拍攝的南通狼山。（取材自紫牛新聞）

江蘇站的參與者是一位醫師，她拍攝的是南通狼山，還寫了一首十分具有文藝氣息的小詩；青海站的參與者是一位野生動物攝影師，他說拿到相機後在無人區拍了十多天，最後在青海與甘肅的交界處拍下了一隻與自己遙相對望的野駱駝，「拍完5分鐘後，沙塵暴就來了。我挺幸運的。」

西藏站的參與者拍攝的雅魯藏布大峽谷。（取材自紫牛新聞）
西藏站的參與者拍攝的雅魯藏布大峽谷。（取材自紫牛新聞）

LKs將「相機漂流」的故事記錄下來，拍攝成了視頻發到短視頻平台，收穫了600多萬的閱讀，有網友感慨萬千地留言：「心裡有一種飽脹的酸軟感，大家都有在好好生活啊！一場漂流的對話，卻沉澱了堅定的力量。」

野生動物攝影師在青海拍攝的野駱駝。（取材自紫牛新聞）
野生動物攝影師在青海拍攝的野駱駝。（取材自紫牛新聞）

LKs說，其實最初舉辦這個活動的時候，有不少網友提出了質疑，有人還「預言」了這個價值6萬元相機的最終歸宿：不是壞了就是丟了，或給人騙走了。LKs坦言自己確實有過擔心，他和參與者簽訂「君子協議」，約定相機使用範圍、損壞、遺失的責任等，不過「如果路上真的丟了，我也不會把對方怎麼樣。」讓他感動的是，最終相機不僅回來了，小小的「漂流包」還被裝得滿滿噹噹。

廣西站的參與者拍攝了南寧邕江邊的人影。（取材自紫牛新聞）
廣西站的參與者拍攝了南寧邕江邊的人影。（取材自紫牛新聞）

LKs說，現在大家素質普遍提高了，他們會覺得把自己的家鄉拍出來，遠比把相機拿走更有意義。」

北京 甘肅 沙塵暴

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