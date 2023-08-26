我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

5件流失古文物 含漢唐明代陶瓷 瑞士返還中國

記者陳宥菘／綜合報導
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為明代磁州窯酒器。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為明代磁州窯酒器。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

瑞士聯邦文化總局日前舉行「中國流失文物藝術品返還儀式」，將5件流失文物藝術品返還給中國駐瑞士大使王

世廷，其中分別有漢代、唐代、明代的4件陶瓷器，以及1枚元代的錢幣。

來源：YouTube

據央視報導，這5件文物是由瑞士聯邦文化總局文化遺產移交中心過去分別在瑞士巴塞爾州、提契諾州的4起刑事案件中查獲並沒收。兩國依據2013年簽訂的「關於非法進出境文化財產及其返還的協定」完成文物返還程序。

瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為元代錢幣。（取自瑞士聯邦文化總...
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為元代錢幣。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

依據瑞士聯邦文化總局網站訊息，這5件文物分別為1件漢代騎馬雕像、2件唐代馬像、1件明代磁州窯酒器，以及1枚元代的錢幣。

瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總...
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

據報導，瑞士聯邦文化總局局長巴赫曼表示，瑞士與中國自1950年以來在文化等各領域保持緊密關係。本次返還是兩國2013年簽署「關於非法進出境文化財產及其返還協定」後的新成果，也是兩國著力合作打擊非法販運文化財產的體現。巴赫曼說，瑞方很榮幸將這5件文物歸還給它們的原屬國。

瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為漢代騎馬雕像。（取自瑞士聯邦文...
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國。圖為漢代騎馬雕像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

中國駐瑞士大使出席儀式時表示，本次文物返還充分體現了中瑞兩國在文化遺產保護方面加強合作的共同意願，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。中方願與瑞方在文物追索返還、古代文明研究、聯合考古、古蹟修復和博物館交流等領域開展更廣闊合作。

報導指出，中瑞兩國均為聯合國教科文組織1970年公約締約國，並於2013年簽訂了「關於非法進出境文化財產及其返還的協定」。此次是繼2014年12月返還1件漢代陶俑以來，瑞士第二次向中國返還文物藝術品

博物館 古蹟 聯合國

上一則

緬博彩業南博參展 遭疑涉網詐 組展方：無違法行為

下一則

4噸1小時完銷 官：防民眾搶鹽 哄抬重罰500萬

延伸閱讀

南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任

南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任
監守自盜？文物返還？ 大英博物館遭竊之謎

監守自盜？文物返還？ 大英博物館遭竊之謎
尋找失落的中華瑰寶 徐永泰探大英博物館40次

尋找失落的中華瑰寶 徐永泰探大英博物館40次
「熱浪奪命」瑞士高齡婦提告 控政府抗暖化不力

「熱浪奪命」瑞士高齡婦提告 控政府抗暖化不力

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案