上海外灘餐廳被爆6片萵筍賣98元 餐廳回應了

網友吐槽上海外灘一餐廳這盤菜只有6片萵筍，卻售98人民幣。（取材自九派新聞）

近日一名網友發文表示，在上海外灘一家餐廳用餐時，點了一道「椒麻鮮青筍」的涼菜，上菜後發現盤中僅有6片萵筍，售價卻高達98元（人民幣，下同，約13.45美元），引發熱議。

據九派新聞綜合021視頻報導，6片萵筍擺放在盤子正中間，上面3片下面3片，非常整齊，萵筍中間還放了3顆紅色果實狀物體點綴，整個菜品只占據盤子的一小部分。

另外，從網友出示的菜單發現，其他菜餚例如「外婆菜炒飯」售價128元（約17.57美元），一扎鮮榨西瓜汁198元（約27.18美元）。

餐廳工作人員表示，這道菜餚選用的萵筍品種不一樣，用的是萵筍最中間的部分，調料也是店裡祕製的。價位因為餐廳外是外灘江景，所以價格會稍微貴一點。

據報導，該工作人員表示：「我們用的是萵筍丁，萵筍的品種肯定是不一樣的，而且我們用的是萵筍最中間的部分。第一就是我們這個萵筍跟市面上的萵筍肯定是不一樣的；第二，我們這個萵筍是秘製的。」

據了解，該餐廳位於上海外灘江邊，可觀賞360°江景。

對此，有網友表示，這個價格能理解，「這種明碼標價的話，也沒啥好說的吧，外灘的江景餐廳本來就是這個價位。」也有網友表示，「要註明菜的份量，不然還是引起誤會。」