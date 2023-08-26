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吉林醫院「號販子」猖獗 醫師掛自己號 黃牛稱加200下周有號

中國新聞組／北京26日電
吉林大學第一醫院專家號難掛，專家掛自己號黃牛稱加200下周有號。（取材自36氪）
吉林大學第一醫院專家號難掛，專家掛自己號黃牛稱加200下周有號。（取材自36氪）

醫院「號販子」（掛號黃牛）愈來愈猖獗，吉林大學第一醫院（吉大一院）專家號更是一號難求。近日有網友發現，無論是掛號機還是網路掛號，都無法掛到某專家的號，專家本人於是致電「黄牛」掛自己號，卻被告知「加200（人民幣，下同，約27.45美元），下周有號」。事件引發外界關注，吉林省衛健委已介入調查。

據澎湃新聞報導，近日網上流傳視頻顯示，一名申先生因身體不適，連續兩周多次試著掛「吉大一院」知名專家王醫師的號，都顯示額滿。隨後詢問護士，護士提供他「黃牛」的電話，申先生找「黃牛」加價200元後，就掛到號了。

申先生表示，當日他又到醫院周邊的藥店、小商店去查詢「黃牛號」，結果商家向他提供了「黃牛」的手機號碼。他便用5個不同的身分證號找5名「黃牛」分別掛號，每一單加價200元、300元不等，當日全都掛號成功。

據報導，申先生問「黃牛」是如何掛的號，「黃牛」表示是找領導加號。申先生有些生氣，他在看病時便向王醫師提及這件事，王醫師當即便向院辦反映「黃牛加號」的情況。王醫師說：「黃牛為什麼能拿到我的號，這事太可惡了。」申先生表示：「我連掛2周都掛不上，但找黃牛1天就給我5個號。」王醫師於是打電話給黃牛掛自己號，竟被告知：「加200，下周有號」。

多位三甲醫院醫務人員表示，醫師的掛號理論上都可以加，但要經過本人同意。也有醫師表示，看診時遇過加了號而自己不知道的情況，問哪裡加的號，病人也不說。這位醫師也問過「黃牛」，「黃牛」稱他們也是靠搶號，只是掌握了放號的時間規律。

由於「吉大一院」微信小程序都是實名預約掛號，為何還會發生「黃牛搶號」事件？引發外界關注。吉林省衛健委表示，正在調查處理。

「黃牛」發來的掛號截圖。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
「黃牛」發來的掛號截圖。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

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