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1367㎡、7673萬 今年杭城最貴新房賣出

中國新聞組／北京26日電
小河雲莊鳥瞰圖。(取材自錢江晚報)
小河雲莊鳥瞰圖。(取材自錢江晚報)

建築面積1367.03㎡、總價7673萬元人民幣(約1065萬美元)，今年浙江杭州最貴一套新房被杭州本地人買走。

錢江晚報報導，近日，位於運河邊的德信小河雲莊搖號結果出爐。項目137套大平層產品一次性推完，入圍公證搖號家庭共1249戶，綜合中籤率約10.97%，無房家庭社保拼至70個月，有房家庭社保拼至204個月。其中，建築面積約1367.03㎡、總價7673.14萬元的一線運河景觀頂躍房源引人關注，最終被104號的杭州本地買家拿下。

根據透明售房網顯示，該房源總建築面積約1367.03㎡，位於六幢的六至七層（總七層），從鳥瞰圖來看，該房源直面運河，應該是整個小區觀景面最好的一套房源。

從戶型圖上看，該房源由350㎡戶型擴展而成，中西廚、保母房、家政間應有盡有，另外還有超大L型陽台，擁有一線運河景觀。

據報導，「能選到這套房源也算是天選之人，項目本身中籤率那麼低，而且就我知道，對這套躍層有意向的就有七、八組客戶。」項目營銷負責人表示，如此高總價房源都要看運氣買到，可見目前市場上優質資產依舊很搶手。

據潮新聞統計，小河雲莊這套頂躍也是今年迄今新房銷售最大面積的一套房源，也是總價最高的一套。即使首付三成，也要2300多萬元。

不過，杭州進入搖號時代以來公開銷售的最大面積、最貴總價房源誕生在去年，這是望江新城K11綜合體中的住宅部分江明月朗園的一套頂躍，被一位麗水富豪買下。該房源建築面積約1468.58㎡，成交總金額達1.12億元。

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