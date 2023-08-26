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中國住房部等3部門聯手救房市 推「認房不認貸」上路

中國新聞組／北京26日電
中國住房和城鄉建設部、中國人民銀行、國家金融監管總局聯手推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。圖為福建福州市民參觀住房展銷會。 (中新社)
中國住房和城鄉建設部、中國人民銀行、國家金融監管總局聯手推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。圖為福建福州市民參觀住房展銷會。 (中新社)

近期中國房地產業債務危機蔓延之際，政府出招救房市。國務院總理李強25日主持國務院常務會議，審議通過「關於規畫建設保障性住房的指導意見」等文件，建立房地產業發展新模式。另住房和城鄉建設部等三部門也同時聯合印發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策，提振居民住房消費意願；但並非全國通用，指標性城市是否選用仍待觀察。

中國房地產指標企業恒大、碧桂園、SOHO中國接連中槍，危機加劇之際，剛結束廣東調研的國務院總理李強於25日主持召開國務院常務會議，審議通過「關於規畫建設保障性住房的指導意見」等，盼能促進房地產市場平穩健康發展、推動建立房地產業發展新模式。

新華社報導，會議指出，推進保障性住房建設，有利於保障和改善中國民生，有利於擴大有效投資，是促進房地產市場平穩健康發展、推動建立房地產業發展新模式的重要措施。要做好保障性住房的規畫設計，用改革創新的辦法推進建設，確保住房建設質量，同時注重加強配套設施建設和公共服務供給。

美國之音報導，房地產曾是中國經濟飆升的三大支柱之一，但官方數據顯示房地產價格今年7月出現今年以來首次下滑，這似乎在緊急呼喚當局出台更大膽的政策支撐。

而在國務院開會的同一時刻，住房和城鄉建設部、中國人民銀行和金融監管總局聯合發布「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，進一步放開購房貸款的政策。新華社報導，其中規範了推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施，並納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按「首套住房」執行住房信貸政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，家庭成員無房，即可認定為首套，這是對目前熱點城市「認房又認貸」的首套房貸款認定的重大調整。

中國過去為防止房市過熱施行「認房又認貸」限制措施，但二套房的首付（頭期款）比例和利率都相對高。若實施「認房不認貸」，以北京為例，首付比例或可從最高80%，減少至最低35%，房貸利率或可從5.25%降至4.75%。

中國住建部負責人說明，此項政策將使更多購房者能享有「首套房」貸款的首付比例和利率優惠，有助於降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

不過，這項政策是作為政策工具，並非全國通用。北京、上海、廣州、深圳等城市是否選用還待觀察。

【小檔案】認房不認貸 銀行評判首套房標準 

認房、認貸主要是銀行發放貸款時評判首套房、二套房的標準，認房是認所在城市的房子，認貸是認全中國的房貸。全中國各地執行標準不一樣，認房又認貸最為嚴格，只要在全中國有過貸款紀錄，再次申請貸款按照二套房來發放。二套房的首付比率和房貸利率都較高，提高了購房門檻。假如北京政策調整為「認房不認貸」，則購房者只要在北京當地名下無房，即可被認定為購買首套房，可以按低比率的首付成數購房。

資料來源：香港文匯報

中國國務院總理李強主持召開國常會，審議通過有關保障性住房建設的政策措施。(路透)
中國國務院總理李強主持召開國常會，審議通過有關保障性住房建設的政策措施。(路透)

貸款 房地產 國務院

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