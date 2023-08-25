逆天山寨「屌茅」標價1499賣100 未註冊商標被查

閒魚平台售賣的「屌茅」酒。（取材自紅星新聞）

一款名為「屌茅」的白酒受到熱議；產品定價跟飛天茅台一樣每瓶1499元（人民幣，下同，約205美元），紅星新聞報導，貴州仁懷市市場監督管理局23日發布聲明，「屌茅」為未註冊商標，該產品涉嫌違反食品安全法、商標法等法律法規，已對涉案當事人進行立案，案件正依法調查。

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這款「屌茅」的白酒近期在電商 平台公開銷售，包裝盒、瓶身和貴州茅台的53度飛天茅台相似，包括香型、原料、酒精度53%vol和市場零售價1499.00元／瓶等信息，但到手價卻不到一折；有的盒體包裝上生產廠家和廠址都模糊寫為：貴州省仁懷市茅台鎮，有的包裝則寫著貴州省梁坤酒業有限公司。

「茅台酒究竟惹誰了」，網友直指這是「逆天」的山寨，要藉茅台賺錢，卻「明目張膽地惡心茅台，狠狠打茅台的臉」。有網紅試喝表示，打開就聞到劣質「酒臭味」。

註冊使用者超過一億的平台「知乎」更直批：最奇葩的假酒，「既想要沾茅台的光，蹭茅台的流量，白嫖茅台的品牌價值，還要毫不留情地打茅台的臉，侮辱消費者的智商，拆毀茅台鎮這座大廟」。

24日，「屌茅」酒在抖音 、京東平台搜索商品已無結果，但淘寶平台仍能顯示每瓶以數十元到百元左右的價格在售，點擊鏈接後跳轉至二手閒置平台閒魚。據平台數據顯示，有商舖每瓶標價為100元，銷量顯示為81人付款。

據國家知識產權局官網，檢索商標「屌茅」得到兩個註冊結果，均未通過。一個由洪梓燦於2023年08月08日註冊，正等待受理。另一個是王書偉於2014年註冊，為無效狀態。太琨律合夥人朱界平律師說，「屌茅」標識中的「屌」，既不能註冊商標也不能作為名稱使用。

酒類分析師蔡學飛表示，「屌茅」酒的出現，充分反映當地酒行業目前的混亂，更凸顯酒行業嚴重缺乏自律精神。從市場來說，這種爭議性產品不太可能成為正常的酒類消費品，更多的是滿足人們的獵奇與圍觀心理。他認為，這種標價1499元／瓶，並且帶有明顯歧視 性的醬酒商標在社會層面發酵，對酒行業形象破壞巨大，特別是對於茅台、茅台鎮，整個貴州醬酒有負面影響。