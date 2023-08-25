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機票名字錯一個字收100元 官媒：霸王條款，該改改了

中國新聞組／北京25日電
上海市民高先生指無法接受吉祥航空改乘機人名字要收取100元人民幣改名費的規定。示意圖。（取材自新華網）
上海市民高先生指無法接受吉祥航空改乘機人名字要收取100元人民幣改名費的規定。示意圖。（取材自新華網）

上海市民高先生日前為家中老人訂購「吉祥航空」機票，不小心姓名中的「琴」輸錯成「萍」，打電話給航空公司客服希望更改，卻被航空公司收取100元人民幣的改名費，還稱若是前鼻音和後鼻音、捲舌和平舌或「音同字不同」等情況才能免費更改，讓高先生對這種「張口就來」的改名費難以認可。官媒和律師則齊批這是航空公司的「霸王條款」，該改改了。

新民晚報報導，高先生指出，8月21日，他為家中兩位老人訂購吉祥航空機票的過程中，把其中一個乘機人姓名中的「琴」被輸寫成「萍」。「中文9鍵裡，P和Q相鄰，很容易輸錯。」高先生於是去電航空公司客服希望能更改，「誰知改一個字要收100元。」

高先生表示，事後他付了這100元，姓名變更成功，但對於這樣「張口就來」的改名費難以認可，希望航空公司作出合理解釋。

「吉祥航空」的客服人員則對此表示，下列4種情形可免費改中文名字：前鼻音和後鼻音（如「張琴」和「張晴」）、捲舌和平舌、音同字不同、中文的繁簡體。具體的可以查詢官網和App上的「旅客姓名變更規定」。

針對收取改名費，上海善法律師事務所高級合夥人秦裕斌認為，權利義務相對等，消費者購買了一張機票，輸錯乘機人姓名需要變更，航空公司理應提供相應的服務。在沒有辦法證明姓名變更需100元的情況下，收取100元很不合理，權利義務明顯不對等，屬於「霸王條款」。

北京晚報也對此評論指出，確認乘機人信息正確無誤，是為乘客著想，因此航空公司出票後，不隨意提供更改服務，是應有的契約精神，完全合理。但出發點是好的，不代表服務方式就可以僵化教條，更不能權利義務不對等，搞霸王條款。旅客修改一個字就要收費100元，相信大多數消費者都難以認可。

且在這趟航班的訂購頁面上，僅顯示「行李、退改規則」，並沒有姓名變更的詳細收費說明；按照該航空公司的說法，有4種情況可免費，但這份「旅客姓名變更規定」在其官方應用程序裡隱藏得很深，找起來很是費勁，不經常坐飛機的旅客更不會去查。再說，只是改一個字，為什麼就要收這麼貴的修改費呢？

國內航空公司對於旅客姓名變更的規定，不盡相同。但在系統裡更改一下姓名，與免費的4種情況也無本質區別，成本是否有100元，也值得懷疑。航空公司不能隨意給乘客修改姓名，但改一個字就要收100元同樣不可取。既存在亂收費的嫌疑，也影響自身的聲譽。與其收費百元，不如提供百分百的服務。用硬實力換真口碑，才能飛得更高更遠。

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