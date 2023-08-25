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福建倡議「不送彩禮送保險」給岳父母晚年保障

中國新聞組／上海25日電
山東南部某地彩禮。（取材自新京報）
山東南部某地彩禮。（取材自新京報）

女婿為岳父母購買「城鄉居民養老保險」，不送彩禮「送保障」，近來成為福建大田最新流行。不少大田群眾認為，養老保障很重要，透過交保險、送保障的形式，能讓女方的父母沒有後顧之憂。大田縣文江鎮創新舉措，引導當地新人以送養老保險的方式代替彩禮，部分新人也主動倡議踐行。

澎湃新聞報導，新人陳某媚的母親說，彩禮我收了8.8萬元（人民幣，下同，約1.2萬美元），陪嫁的時候還回給她。我大女兒、大女婿給我交了養老保險，我60歲以後就可以領錢。

今年初，大田縣委文明辦聯合縣人社局等部門發出倡議，鼓勵以「城鄉居民養老保險」、「企業職工養老保險」替代部分彩禮。女婿可為岳父、岳母購買兩種保險。

政府部門推出的「城鄉居民養老保險」、「企業職工養老保險」兩類養老保險，具有主體可靠、參保方便、檔次多樣、餘額可繼承等特點。

城鄉居民養老保險：每人每年繳納保費5000元，繳滿15年（合計7.5萬元，未滿15年可一次性補繳），60周歲每月可領取養老金730多元。

企業職工養老保險：以靈活就業人員參保，年繳費金額9580.8元（2023年度），累計繳交15年，退休後每月可領取養老金1000多元。

根據三明市現行政策，每人每年繳納保費5000元，繳滿15年，60周歲後每月可領取養老金730多元。

福建日報報導，不少大田縣群眾認為，高價彩禮成因複雜，養老保障是一個重要因素。大田縣人社局城鄉居民養老保險中心主任肖桂英說：「一下子拿出幾十萬元的彩禮錢，年輕人的壓力太大了。每年給岳父母購買養老保險，細水長流，年輕人壓力減輕，老人養老也更有保障」。

另外，治理高價彩禮，還要明確多少彩禮算高價。據澎湃新聞今年6月報導，大田縣政府辦副主任蔣聯凱說：「我們通過徵求意見，提出彩禮的倡導性標準，彩禮不高於近三年全縣人均可支配收入總和」。

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