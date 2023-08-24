遊客訪峨嵋山賞猴不成 打市民熱線吵要看猴 網：自己照鏡子不行嗎？

峨眉山的猴子。（視頻截圖）

有遊客專門到峨眉山看猴子，沒想到不見猴子蹤影，以為是當地將猴子關起來，憤而撥打市民熱線投訴吵著要看猴，離譜的投訴紀錄截圖日前在網路上流傳，有網友大酸「這些人真的搞笑」、「自己照鏡子不行嗎？」。峨眉山風景區工作人員稱，猴子是野生動物，景區是關不了的。

極目新聞報導，四川樂山市心連心服務中心受理的一項投訴紀錄近日在網上瘋傳，投訴標題寫道「要求8月13日之內必須看到猴子」，內容顯示，來電人是外地遊客，13日到峨眉山景區想賞猴，但沒有看到猴子，認為是當地把猴子全部關起來了，要求景區把猴子放出來。

據報導，樂山市心連心服務中心接線人員稱，確實接到該投訴，已轉給屬地管理部門辦理。峨眉山風景區工作人員則回應，不清楚這一投訴，但猴子是野生動物，景區是關不了的，「猴子想出來就出來，不出來就不出來。」

紀錄曝光後，引發網友熱議。有網友也分享「自己近期去了峨眉山，確實沒看到猴子」，有人則理性開導，表示「峨眉山的猴子是野生動物，不是去了就一定能看見」。

不過有網友認為，投訴太不合理，大酸「投訴！去玉龍雪山沒看到雪」、「去黃山看日出下雨沒看到日出。工作人員把太陽藏起來了。必須看到日出」、「我昨天點的魚香肉絲根本就沒看到魚，去哪投訴這個老闆給我送條魚過來。」