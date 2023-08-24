高調炒股認賠…胡錫進急刪加倉文 被嘲「胡緬北」

環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進6月高調宣布進軍股市，持續為中國經濟基本面叫好。但中國股市近日連續下跌，他迭遭網友群嘲。胡錫進23日發文承認虧損並已用盡資金後，疑因輿論翻車火速刪文。

胡錫進6月26日高調宣布辦了件「大事」，給自己開了股票 帳戶，正式進入中國股市，投入人民幣30萬元（約4.1萬美元）成為「股民老胡」。他此後不時發文為中國經濟面抱屈並叫好，並曬出自己的炒股戰績與心得。

但中國經濟數據持續下滑，滬深股市近日接連下跌探底，胡錫進迭遭網友群嘲，質疑他要落跑。其中，「滬深股市是中國人自己的緬北，胡錫進就是那個給你打電話的人」，躍為諷刺他的「金句」。

中國股市23日收盤，三大指數均告下跌，創今年新低，滬指更面臨3000點保衛戰。

胡錫進收盤後在微博 發文稱，「今天又是一個股市大跌日」，他想加倉（加碼），但是帳戶內的錢已經不夠，綁的銀行卡也沒錢了。他在外地出差，銀行卡之間轉帳費勁，就讓朋友給他打了點錢，將那些錢提現進銀行卡，充進股票帳戶。在收市前的最後10分鐘給兩檔股票加倉。

胡錫進表示，「虧損額今天達到9050元，但我真的沒有慌」。他還宣稱會繼續在大跌日加倉，認為自己「最終不會虧」，但有可能會付出比原來預計的更多一些時間成本。

胡錫進這篇「小作文」發布後，疑似因為其下評論區「翻車」，沒多久就刪除了。

不過中國網友仍在胡錫進其他文章的評論區冷嘲熱諷：「胡緬北，怎麼說你好呢，你可害慘了千萬股民」、「股市樓市車市全崩了！還厚著臉皮說：長期向好基本面沒改變」、「老胡別說股市了，都快成笑柄了」。

胡錫進投資股票越賠越多，21日發文否認已從股市「逃跑」，宣稱：「我既然來了股市，就絕不會清倉而走。」

中國資深媒體人「木蹊說」隨後在微信 公眾號發表評論，引發網路熱傳。文章指出，胡錫進是在6月下旬A股低至3144點的「至暗時刻」，高調宣布進軍A股。如今上證指數已經跌破胡錫進的底線。正所謂「吹牛不上稅，挨打才立正」，如今，「股市開始給胡錫進上課了」。

文章呼籲胡錫進應該低調一點，「炒個股嘛，不至於發幾十條微博」。

文章並提醒，其實胡錫進的炒股之路不是誰都能模仿的。「他炒股虧個幾千、幾萬，都不算啥，全網發一段小作文，流量費隨隨便便好幾萬，他想補倉，那是什麼時候都可以補」。

「木蹊說」還嘲諷胡錫進上到大國博弈、軍事外交，下到明星八卦、桃色緋聞，都可以出來說一說，「而且說錯了沒關係，反正明天的自己就能打敗今天的自己」。