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SOHO中國欠錢欠稅 網民吐槽潘石屹早「潤了」

中國新聞組／北京24日電
SOHO中國董事長潘石屹、CEO張欣被傳出已在美生活。(中新社資料照片)
SOHO中國董事長潘石屹、CEO張欣被傳出已在美生活。(中新社資料照片)

坐擁北京和上海商辦地產的龍頭集團SOHO中國在日前傳出欠稅19.86億人民幣、加上銀行借款本金42.32億人民幣，形成交叉違約的債務風險。儘管SOHO中國正進行協商、準備債務重組，但創辦人潘石屹、張欣夫婦被揭露遠走高飛到美國安身，大量網民嘲諷「一家子早就『潤』了，留下一個欠稅負債爛攤子？」

轉角24小時報導，SOHO中國是1995年由潘石屹、張欣夫妻共同創辦，為中國名列前茅的大型房地產開發商，主要經營北京、上海都會區的商用辦公室和地段。

8月18日，SOHO中國發表了2023年度中期業績公告，向外界坦承集團旗下子公司「北京望京搜候房地產有限公司」的望京SOHO，欠繳土地增值稅和滯納金合計約19.86億元人民幣，加上銀行借款本金42.32億人民幣，有可能出現交叉違約問題。

SOHO中國公布這個欠稅未繳之後，一時之間在中國社群輿論上也湧現熱議，擔心SOHO中國會成為下一個地產暴雷案。

SOHO中國截至2023年6月30日營業收入約8.2億人民幣（2022年同期為8.9億），然而凈利潤卻是1361萬人民幣，同比暴跌高達92.86%；雖然SOHO中國已於今年6月30日支付土地增值稅3060萬人民幣（並且在中期財報發表前又再支付了700萬），但未來能否順利償還、化解債務風險，甚至是持續經營的能力，都存在疑慮。

報導指出，目前SOHO中國為了避免交叉違約，已經著手和銀行借款的貸款人協商，將對公司債務進行重組。如果SOHO中國真的暴雷，恐怕對於北京、上海而言都會是房地產和經濟的重大衝擊。

但創辦人潘石屹和張欣在2022年就已經卸任職務、只擔任執行董事，而且從SOHO中國崛起之後，在2014年至2019年之間仍有頻繁的買賣拋售資產紀錄。最近一次引發中國金融圈議論的，就是2021年準備將SOHO中國控股權出售給美國資產管理集團「黑石集團」，但最後破局。

收購案失敗之後，潘石屹和張欣後來公開現身都是在美國，中國的社群討論裡多半認為潘張夫婦是資產套現後遠走美國。潘石屹2013年曾解釋說「買進賣出很正常，大家千萬別過度解讀」，2019年則說「不要聽信謠言，我不會跑的」。如今在欠稅案傳出後，「早就潤了」（run)成為最多網民的嘲諷。

SOHO中國欠稅87億人民幣，引發違約疑慮。圖為其北京指標性樓盤望京SOHO。（...
SOHO中國欠稅87億人民幣，引發違約疑慮。圖為其北京指標性樓盤望京SOHO。（取材自維基百科）

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