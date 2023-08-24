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寶能地產再遭凍結100億股權 母公司也不妙

記者謝守真、葉文義／綜合報導
寶能地產公司持有的寶能城市發展全部股權被凍結，總額為人民幣100億元。圖為一名路人走過深圳寶能太古城地產項目。（新華社）
寶能地產公司持有的寶能城市發展全部股權被凍結，總額為人民幣100億元。圖為一名路人走過深圳寶能太古城地產項目。（新華社）

中國地產開發商頻爆雷，據工商資訊平台天眼查顯示，深圳寶能投資集團（寶能集團）旗下寶能地產日前新增一則人民幣100億元（約13億美元）股權被法院凍結訊息，股權被執行企業為寶能城市發展建設集團有限公司（寶能城發）。

然而，事件還在持續發酵，寶能投資集團董事長姚振華所持有的寶能投資集團人民幣3億元股權亦被法院凍結。

實際上，近兩個月內，寶能地產已有兩次被凍結股權數額達人民幣100億元，之後解除凍結。現在第三次股權凍結數額亦達人民幣100億元，凍結期限為2023年8月至2026年8月。

寶能系是指以寶能集團為中心的資本集團。工商資料顯示，寶能集團成立於2000年，註冊資本人民幣3億元，姚振華是其唯一的股東。

目前，寶能集團存在12條司法協助資訊，此前11條司法協助資訊的股權凍結被執行人均是寶能投資集團，姚振華成為被執行人尚屬首次。

官網資料顯示，寶能集團旗下包括綜合物業開發、金融、現代物流、文化旅遊、民生產業等五大板塊，寶能集團旗下參控股公司就有40多家，加上寶能控股旗下的31家核心企業，寶能系家譜中至少有70多家公司。

回顧八年前，寶能系動用資金槓桿，以人民幣數百億元資金強勢搶籌萬科A、格力電器等上市公司，並拿下了中炬高新、韶能股份、南玻A、南寧百貨等上市公司控制權，「野蠻人」的形象深植人心。

而寶能地產、寶能城發是寶能集團旗下綜合開發業務的核心平台，但是寶能集團自2021年開始陷入流動性危機。

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