馬雲醉心農業 種茶、養牛探索啟發想像力

阿里巴巴創始人馬雲以連線方式全程參加此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計畫2022入選校長分享會」。（取材自馬雲公益基金會）

馬雲 公益基金會20日發布官方視頻顯示，阿里巴巴創始人馬雲以連線方式全程參加此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計畫2022入選校長分享會」，近期醉心農業科技發展的馬雲在其中透露自身學習農業的近況，並表示農業做的好的地方往往是有獨特思考的地方。

「這幾年，我學習怎麼樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒（的過程中），我發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。」馬雲在視頻中說。

馬雲在會上說，農業的實踐給他很大的啟發，知識很重要，但放飛想像力，培養不一樣的思考更重要。因此他覺得鄉村教育 更需要關注的是孩子們的想像力以及獨特的思考。

馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域。事實上，馬雲退休後的工作重心除了農業以外，也在「教育」上。今年3月，馬雲也曾現身杭州雲谷學校與校園長們討論新一輪的技術變革給教育帶來的挑戰和機遇。

馬雲近期在教育和農業領域不斷發揮著自身影響力。2023年，馬雲成為了香港大學的榮譽教授和盧安達領導力大學的客座教授；2022年，東京大學和以色列的特拉維夫大學也聘請了馬雲作為客座教授，馬雲在特拉維夫大學參與可持續農業研究，在東京大學則主要研究可持續農業與糧食生產。

值得注意的是，馬雲在今年上旬還成立農業科技相關公司「一米八海洋科技（浙江）有限公司」，該公司7月成立，其第二大股東為杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲持有該公司高達99%的股權。代表馬雲間接投資 該公司。而一米八系公司是家以從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。