滬12歲男孩騎車千里 淄博趕烤 父開車陪同

吳宇涵在淄博吃燒烤。（取材自上觀新聞）

今年暑假，一名12歲上海男孩在父親陪伴下，一路騎車到淄博，9天時間，跨越1039公里，實現了真正的「進淄趕烤」。

上觀新聞報導，男孩叫吳宇涵，來自華東師範大學附屬天山中學，從小喜歡騎自行車。自從年滿12歲可以單獨騎車上路後，他先是騎了五、六十公里去郊區，然後再環太湖騎行200公里。今年一放暑假，他就跟父母說，這一次要騎行去淄博。

據報導，吳宇涵的父親吳曉軍認為，孩子還是要有冒險精神，在做好準備的前提下，他支持孩子去冒險。

吳宇涵回憶，這一路實在不易，途經揚州、淮安、曲阜、台兒莊等九個城市，經歷暴雨 、颱風、高溫 ……甚至在騎到山東時還遇到地震 。

吳曉軍表示，「 我有的時候不放心，我會把車開到前面等他，想著他會不會要向我要吃的喝的或者休息，但好幾次他都無視我的車就往前騎過去了。有的時候不休息，可以連續騎個20公里30公里，我覺得出乎我想像。」

一路上，父親負責開車陪同，備好足夠的修車工具、乾糧、急救藥品等，從7月31日到8月8日，吳宇涵平均每天騎行130公里。抵達目的地後，小伙子終於吃上了心心念念的淄博燒烤，並和好夥伴分享喜悅。

吳宇涵表示，下一次旅程已經在規畫中，他希望可以從拉薩騎行到尼泊爾的加德滿都。