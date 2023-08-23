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一杯咖啡半杯冰？ 中國消費者協會發起「破冰行動」

記者謝守真／即時報導
近來「一杯咖啡半杯冰」的話題在中國屢屢登上熱搜，中國消費者協會因此發起「破冰行動」。（取材自人民網）
近來「一杯咖啡半杯冰」的話題在中國屢屢登上熱搜，中國消費者協會因此發起「破冰行動」。（取材自人民網）

夏天不少人會買杯冷飲消暑，但近期在中國，「買杯咖啡或奶茶兩三口就喝完，剩下全是冰！」的話題卻屢屢登上熱搜。對此，中國中國消費者協會（中消協）發起「破冰行動」，並與中國商業企業管理協會共同發出「未來飲品加冰需以尊重消費者合法權益為前提」的倡議。

中消協官網公告指出，據媒體報導，近日有消費者在某知名飲料店選購飲品時，發現飲品中冰塊含量佔到飲品總量的三分之二，且由於冰塊含量過多導致飲用體驗感變差。還有消費者反映，部分飲品在手機點單頁面的溫度只有「冰」一個選項可以選擇，甚至有些飲料店還拒絕消費者對飲品的「去冰」要求。

中消協表示，就飲品加冰情況，有媒體對北京市西單商圈、朝陽大悅城、國貿、西三旗等商圈的知名冷飲商家進行消費體驗發現，一是餐飲經營者對冰量缺乏統一標準，即使同一品牌不同店鋪對於正常冰的標準也不統一。二是各餐飲經營者的冰塊大小、形狀不同，有的飲品中冰塊為扁片或中空狀，因此不能簡單以冰塊數量來衡量加冰量。

中消協和中國商業企業管理協會敦促廣大餐飲經營者要尊重消費者的知情權、自主選擇權、公平交易權。中消協在公告中提到，消費者購買飲品時，餐飲業者應主動詢問是否需要加冰及加多少冰。若該飲品確實無法去冰或飲品為特定的冰與配料結合等情形，餐飲業者應在點單頁面明確標註或在點單時提醒消費者注意。

公告還寫到，餐飲業者應據消費者的實際需求，為消費者提供「多冰、正常冰、少冰、去冰」或透過備註方式調整加冰數量等客製化的選項，供消費者選擇，也可將飲品和冰量的選項分開，交由消費者來決定是否加冰及加多少冰。

此外，公告還指出，消費者購買飲料時，默認購買的是飲料而不是冰。餐飲業者可在點餐台、廣告單及食物圖片等顯眼處明示顧客有要求飲品不加冰的權利。若消費者對加冰容量提出質疑時，餐飲經營者應予以及時、正面的答覆。

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