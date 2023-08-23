6天賺9千…重慶的哥載客到上海 打卡東方明珠

重慶出租車與東方明珠塔「合影」打卡照。（圖源：受訪者社交平台）

重慶出租車 司機唐師傅，日前接到一筆單，駕車從重慶開到上海，報酬1萬5000元（人民幣，下同，約2063美元）。開到上海後，唐師傅興奮地在上海東方明珠打卡，引發關注。有網友調侃，「現在全國的同行都知道他接了一個大單」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，唐師傅發布的視頻顯示，他16日從重慶出發，經過湖北、安徽、江蘇，18日到達上海。其中一條視頻中，他驅車前往上海一賽車 場，稱「黃色法拉利馬上上場輾壓對手」。另一條視頻則稱自己到陸家嘴，經過東方明珠塔下方路段。

有網友好奇重慶出租車能在上海跑嗎？誰打出租車去上海啊，不會是因為「限高」(限制高消費)吧？

唐師傅表示，自己是經熟人介紹，接了幾個年輕人的單子，這才從重慶開車到上海，已經向公司報備過了。

唐師傅由於曾練過汽車特技，在當地頗為出名，「這幾個年輕人不是被『限高』，就是圖好玩，他們特地要找重慶駕駛技術好的司機，就找到我了」。

他透露，乘客採取包幹的方式，支付報酬1萬5000元，到達目的地之後一次性付清。這趟行程跑了6天，總里程超過1900公里，汽油錢將近2000元、過路費3000多元人民幣，一共花了近6000元，淨賺9000元。

唐師傅回到重慶後，把這段視頻發在網上，很多人都表示羨慕。唐師傅說：「雖然很辛苦，但是非常開心！確實是可遇不可求的大單」。