七夕效應 電商29.9元鑽戒熱銷10萬單 廉價品不怕搞丟

七夕情人節，多家電商平台的廉價鑽戒銷量十分火爆。（頁面截圖）

戒指在七夕迎來高光時刻，一枚0.5克拉的莫桑石「鑽戒」賣29.9元（人民幣，下同），在多家電商 平台，不過百的廉價鑽戒銷量排名前列，甚至有多家店鋪拼單量超10萬，許多準備婚禮的女性都計畫購買廉價鑽戒，主要是為了保證安全；而七夕「黃金熱鑽石冷」，特別是大克拉的鑽戒無人問津，碎鑽成香餑餑。

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紅星新聞報導，電商平台上，一枚0.5克拉的莫桑石「鑽戒」只賣29.9元，加20元可搭配「DR白色戒指盒」，再加30元左右即可獲得一份含盒子和真愛協議的「 DR套裝定制禮盒」。截至目前，該商品在兩個店舖的拼單量達10萬以上。

一家名為「DR鑽戒折扣店」店鋪以更低的價格29.8元售賣標有「S925純銀莫桑鑽戒」的產品。8月21日上午，該產品還在架上，拼單量上萬，8月21日中午，產品下架，商品頁顯示「已售罄」。

報導說，安女士就是購買廉價鑽戒消費者之一，她表示：「現在國內河南 等地已經大量人工量產鑽石，成本低、成色好，專業人士也分不出來哪個是天然鑽石，哪個是人造鑽石，所以沒必要花大價錢買鑽石。」

正在準備婚禮的劉女士也打算購買廉價鑽戒，主要是為了保證安全，怕婚禮當天人多事雜弄丟真鑽戒。擁有真DR鑽戒的琪琪也打算在婚禮備上一個假DR鑽戒，不過百元的莫桑石鑽戒對她來說更加安全，「不怕丟」。

據了解，鑽戒品牌DR因為「男士一生僅能定制一枚」的標語及白紙黑字的真愛協議，贏得消費者喜愛。廉價鑽戒或涉及侵權，DR品牌方表示，對於此類造假侵權行為，DR將堅決打假，絕不姑息，已正式提訴訟。

報導指出，七夕多家珠寶品牌店鋪正抓住時機推進鑽石銷售。「今年銷售壓力確實更大，鑽戒市場整體日子都不太好過。」一家珠寶品牌銷售人員表示，近兩年裡本該在情人節、七夕節出現的鑽石銷售旺季，卻難現昔日火爆。

「鑽戒只是一種飾品和結婚時的道具，其實並不保值。相比之下，新婚添置黃金更有意義。」一珠寶店舖裡一位女顧客說，她自己結婚會選購「三金」，不會購置鑽戒。另一名女性也表示，七夕並不期待收到鑽石，更希望得到同價位的黃金飾品。理由是基於黃金的保值屬性。

「1克拉以下的鑽石統稱為碎鑽，碎鑽往往是不值錢的。」女星張雨綺曾在直播平台發表上述觀點，但事實上，該店員提到，和過去不同，更多年輕人開始喜歡小克拉、低總價但造型獨特的鑽戒，不像過去消費者會盡力追求大克拉鑽戒。