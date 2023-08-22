解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

網傳解放軍 海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外，目前消息並未獲證實。093型商級核潛艦是中國海軍第二代核動力攻擊潛艦，期研製過程充滿神秘色彩。

據船舶百科顯示，第一艘093型核潛艇於1998年開工，其研製過程一直是在高度戒備之下絕密進行。首艘093型核潛艇於2001年建成下水，2003年左右開始海試。

2007年7月下旬，093型核潛艦的模型在中國人民解放軍建軍80周年展覽上展出。隨後，央視播出時任中央軍委主席胡錦濤為新型核潛艦入役授軍旗儀式的畫面，證明093型核潛艦首艇已正式服役並形成戰鬥力。

➤➤➤網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

船舶百科推測093核潛艦基本數據：外型長103公尺，寬10.5公尺；排水量部分，水上正常5,300噸，水下標準6,800噸；航速水下最大26節，水上最大14節；最大潛深約300公尺，艇員人數約90人。

在武器配備上有6具533毫米魚雷發射管，裝備魚-6線導魚雷，魚三改進型魚雷，鷹擊82潛射反艦導彈等。被認為性能已達到包括美國弗吉尼亞級在內的西方攻擊型核潛艇相近水平，戰鬥力不容小覷。

不過，093型核潛艦研製充滿波折，因技術落後，導致進度緩慢。外界猜測，中共在製造過程可能得到俄羅斯的技術支持，093型核潛艇的性能據信達到了蘇聯1970年代中期建造的維克托III型核潛艇或美國洛杉磯 級核動力攻擊潛艇早期型號的水準。

此後，093型核潛艦持續完善。外界也持續通過美國防部 與外媒各項情報來取得其相關訊息。

綜合中國軍事博主的訊息，2009年美國海軍情報部的一份報告稱，中國研發的093型商級核潛艇，其水下產生的噪音，與前蘇聯的維克托級相媲美。為解決水下噪音的問題，中國製造了093A型和093B型，將093型核潛艇改造為093A型巡航導彈核潛艇。

據中國網友引述美國2022年11月發布的《2022年中國軍事發展年度報告》顯示，093B是攜帶巡航導彈（SSGN）的093商級核潛艇的最新改進型，可以增強解放軍海軍的對地攻擊能力，並在配備對面攻擊巡航導彈 (LACM) 時為提供隱蔽地對地攻擊選擇。

外媒根據以往的衛星圖像推測，中國在2000年至2002年間建造了兩艘093型核潛艇，2013年至2017年間又建造了四艘。至此，中國已經建造了八艘093型核潛艇。但日本軍事史研究者與軍事評論員認為，中國093型其實並沒有建造太多，包括原型艦在內，各型號均建造數量應在1-3艘左右。