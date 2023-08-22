航班恢復沒外國人來？上海、白雲機場股價暴跌 證代納悶

白雲機場21日早盤逼近跌停。(取材自微博)

上海機場、白雲機場21日早盤雙雙逼近跌停，中國國航、南方航空、中國東航 、春秋航空等跟風調整。業內人士指出，機場雙雙跌停是受到中免扣點調整的傳言影響，但白雲、上海機場皆發出通告稱內容不屬實，工作人員並稱國際業務雖然沒有恢復到預期，但恢復得愈來愈好。

財聯社報導，上海機場、白雲機場21日早盤雙雙逼近跌停，對於今日股價暴跌，白雲機場證代表示，「我們也在納悶、也不清楚是怎麼回事」，目前整個運營情況都是正常的，政府層面也沒有不利的相關政策出來。查輿情也未發現對公司不好的因素。

對於國際航班恢復的進展，上述工作人員表示，「儘管當前國際業務確實沒有恢復到預期，但也在恢復得愈來愈好，往一個好的方向去。」

第一財經報導，多位業內人士和分析師指出，上海機場和白雲機場雙雙跌停，是受到一則傳言影響，傳言稱「國君社服群發的上海機場免稅談判扣點率15-20%，嚴重降低機場免稅業績。之前市場的預期機場扣點重談應該維持20-25%的扣點比例，保證高保底扣點的合同結構」。

澎湃新聞報導，面對突如其來的跌停，白雲機場和上海機場21日午間雙雙發布澄清公告稱，與中免扣點調整的問題不實。

白雲機場公告稱，白雲機場與中免沒有探討過扣點調整的問題。目前公司不存在應披露而未披露的重大信息。上海機場則表示上海機場將與中免重簽免稅協議，其扣點率大幅下降。經公司董事會核實，以上網傳內容不屬實。

對此，有網友指出，航班恢復卻沒外國人來是最可怕的，外國人不往來了之後，中國人也會慢慢不再有出國的需求了。也有人從投資 的角度分析稱，機場股暴跌，說明某些大資金開始看空後市大撤退了。