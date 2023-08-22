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碧桂園為何不還債？ 內部透露資金只夠「保交樓」

中國新聞組／北京22日電
北京民眾在房地產開發商碧桂園的一處開發項目旁抗議。(Getty Images)
北京民眾在房地產開發商碧桂園的一處開發項目旁抗議。(Getty Images)

陷入債務危機的碧桂園目前正面臨還債及「保交樓」兩項重大挑戰。今年下半年及2024年碧桂園共要交付約80萬套房，目前帳戶資金僅夠保交樓，前期結算款可能還要靠後市銷售，因此在資金有限下，無法隨意償還給債權人。

經濟觀察網報導，碧桂園正面臨償債及保交樓兩項重大挑戰。

報導引述碧桂園內部人士表示，碧桂園今年下半年要交付40多萬套房，2024年還要交付約40萬套房。但目前帳戶上的資金只剛好能基本保障交樓，前期結算款可能還要靠後市銷售。

報導指出，從近2年保交樓經驗來看，出險房企保交樓的首要前提是企業要維持正常經營，有序、公平地動用資金。

這名知情人士表示，目前碧桂園資金有限，不能隨意兌付。例如部分債權人、供應商希望個別優先獲還債，便會損害其他方的利益，也很可能導致房子爛尾，所以要「保交樓」，公司資金管理不能亂。

報導形容，現在「保交樓」成為碧桂園各部門、各層級的首要任務，尤其是集團和區域高管、財務資金部門。

從7月底開始，碧桂園內部的保障就由「四保」即保交樓、保資產、保安全、保信用，變成了「三保」，刪除了「保信用」字眼。這名知情人士表示，先前公司內部存在分歧，認為信用也要繼續保，但是現在管理層已經統一意見，「保交樓」的重要性更加突顯。

另一名碧桂園相關人士表示，自8月初傳出碧桂園出現票息兌付困難後，公司各區域需要應付來自金融機構、供應商等債權人的還債要求，但公司反覆強調，所有的錢必須優先用於「保交樓」。

碧桂園對有限的資金用於償付各類款項訂明次序，依次序是保交樓資金、工程結算款、項目層面負債、集團層面公開債等，還需和各方談好支付節點和比例，確保公平公正。

文匯報報導，雖然碧桂園的資金優先用在保交樓上，但傳出有債券持有人要求全額償付下月初到期的境內債。根據文件上的要求，該批債券持有人共持有39億元人民幣債券存續待償本金的10.5%，惟未有透露債券持有人的其他細節。

文件又顯示，碧桂園計劃在8月23日至25日期間召開債權人會議，就展期計劃和全額償還的要求進行投票。另外，碧桂園日前為9月2日到期的「16碧園05」私募債將會延期3年，成為首隻碧桂園首尋求延期的債券。

碧桂園 債券 投票

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