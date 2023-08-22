中員工被帶走? 高盛闢謠：正常營業

網路21日傳出高盛大陸辦事處員工與電子設備被帶走，但該行上海與北京辦事處人員隨即闢謠，宣稱正常營業。（路透）

鳳凰網財經報導，21日下午有張截圖在中國社交圈廣泛流傳「高盛 （中國）辦公室，所有人及所有電子設備被帶走！10輛大巴呼嘯而過，頗為壯觀。」對此，高盛（中國）北京 辦事處、上海辦事處闢謠稱：「我們這邊都正常營業的」。而高盛21日才發布研報下調MSCI中國指數成份股目標，因此該消息再度觸動資本市場敏感神經。

另外，據第一財經報導，也有兩名高盛上海的員工對記者表示，「今日正常工作、開會，並無異常。」

該訊息引發網友普遍關注，也有網友質疑，正常營業跟人有沒有被帶走調查似乎是兩回事。再度為這樁消息添加懸疑。

高盛（中國）證券有限責任公司成立於2004年，是一家以從事資本市場服務為主的企業。註冊資本為33.86億元，註冊地址位於北京市。

相較於官方、內資與基金的看多下，外資頻唱空。值得注意的是，原本在7月看多A股的高盛21日最新研報將MSCI中國指數成份股今年盈利增長由原先估計的14%下調至11%，年終指數目標由70降至67，並認為7月底的中共中央政治局正面氣氛快速消散，樓市疲弱並可能蔓延到實體經濟和金融市場，成為市場調整的主因。

事實上，儘管中國官方頻頻出手喊話活躍資本市場，證監會也在18日推出一籃子提振A股措施，但A股近期持續下行，滬綜指21日收跌1.24%，報3092.98點，創下自今年1月3日以來新低，外界甚至喊出可能面臨3000點保衛戰。截至21日滬綜指本月累計已下跌超過6%；深成指21日跌1.32%；創業板指挫1.6%。

另一方面，官媒也紛紛出面發文批評擾亂資本市場的因素。比如央視21日節目指出「國家『活躍資本市場，提振投資 者信心』，希望帶來資本市場的健康發展，可頻繁上演的『抹黑小作文』，抱著各種目的在資本市場『帶節奏』，打擊信心，擾亂資本市場正常秩序。」