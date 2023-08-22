打卡地變商拍場所 攝影師黃鶴樓紅牆卡位 一天能賺數千元

黃鶴樓地鐵站出口旁的紅牆，因為能與黃鶴樓同框，吸引大批遊客拍照。(取材自極目新聞)

最近幾個月，湖北武漢 軌道交通5號線司門口黃鶴樓地鐵站 C出口旁的紅牆，吸引大批遊客打卡拍照，因為這面牆被網友稱為「故宮同款紅牆」，不僅有古色古香的青色琉璃瓦和朱紅色牆面，站在牆前還可以與背後的黃鶴樓同框，是絕佳打卡點。

極目新聞報導，這裡是黃鶴樓附近的新興網紅打卡地，2021年年底，武漢地鐵5號線開通運營，出站就能看到黃鶴樓美景，使這一觀景點迅速在社群上走紅，遊客們紛紛慕名前來打卡。

不少攝影師也看準商機，在黃鶴樓紅牆前開啟商業拍照模式（下簡稱商拍）。實際探訪，20米左右的紅牆前站滿拿著相機的攝影師們，三腳架、補光燈等眾多專業設備齊上陣，遊客們排隊一個個上前打卡。現場一名攝影師表示，普通直出照片收費10元一張，精修照片30元一張；生意最好時，一天能拍上百單，賺到數千元。

據報導，一名攝影團隊的毓女士表示，一般沒有特殊需求的話，一次只拍8至10張，顧客自己選喜歡，不好看不要錢。他還展示自己此前拍攝的作品——遊客站在紅牆前與背後黃鶴樓同框，攝影後期在紅牆上P上「武漢 WUHAN」水印，在燈光的映襯下，別有一番古色古香的東方韻味。不只這樣，打開小紅書 、微博等社交平台，許多黃鶴樓紅牆拍照姿勢教學的影片跟打卡筆記。

不過攝影師占位商拍的現象，也讓不少遊客不滿，「紅牆也沒多長，全被攝影工作室分好位置占領了，公共區域變成攝影師們的私有區域」，「明明是個免費打卡地，被攝影師占領後變成商拍場所，影響遊客體驗」「想自己拍照只能見縫插針擠進去」。