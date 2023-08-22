漲幅高達87% 上海新能源車主吐槽：充電貴、服務費漲價

中國多地公共充電樁充電價格上漲引發熱議。(取材自上觀新聞)

中國多地公共充電樁充電價格上漲引發熱議，7月以來，鄭州 、上海、青島、重慶等地多個品牌的充電樁充電價格有所上漲，漲幅從1成到1倍不等。一名上海新能源車主表示，同一地點、同一時間段，過去充電樁充電的價格為每度1.15元(人民幣，下同)，而現在卻漲到每度2.15元，漲幅高達87%。

上觀新聞微信 公眾號報導，每天中午12點下班後，上海的哥小司會到就近的充電站充電。從7月份開始，他感受到中午電價上漲幅度明顯，直接從1.15元漲到1.9元。他7月2日的充電單顯示，充了27.57度電，在有10元補貼的情況下花費40元。而此前，他在充電34.88度的情況下，只花了26元；「充電樁充電價格一下子翻了倍，每度電上漲了大約1塊錢。」

上海一家星星充電站的客服人員說，充電樁充電使用分時電價，上海的司機們之所以感受到明顯的漲價，是因為上海市今年7月至9月實行「尖峰平谷」4個時段電價，在原有「峰平谷」時段的基礎上，劃分12點至14點為「尖時」，此時段電價最高；「為避免電力負荷緊張，建議司機選擇優惠時間段，錯峰充電。」

「鄭州充電漲價更大的原因可能是此前激烈的價格戰。」在某新能源充電站工作了三年的老王說，大型充電站被劃歸為工業用電，運營商對電價不能做調整，只有對服務費進行上調，才能在一定程度上回本或挽回損失。「場地租金、設備維護、場站建設等都需要投入大量資金。」老王所在的充電站裡，綜合所有費用平攤到一台充電樁的費用在10萬元左右，要想回本需要三年時間。

在電費平進平出的情況下，壓低服務費成為各品牌充電樁吸引用戶的競爭手段。

以鄭州為例，2022年鄭州市已建成新能源充電站1600餘座，公共充電樁2.8萬餘個，新能源汽車保有量超25萬輛，高於全國平均水平。據河南當地媒體報導，鄭州市四環內公共充電樁基本處於飽和狀態。2022年上半年開始，為了搶客戶，鄭州的充電樁企業就進入了競相降低服務費、惡意競爭階段，甚至每度電服務費最低降到了幾分錢，而現在的服務費在3毛至5毛不等。

「大多數充電樁運營商目前均處於虧損狀態，只有少數頭部企業通過其他盈利業務支撐充電樁運營。」北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示。

服務費上漲的背後，或許正是充電樁運營企業面臨困境。作為中國國內公共充電樁巨頭之一的特來電，2019年至2021年扣非淨利潤 分別為-1.65億元、-2.69億元和-1.35億元，連續三年虧損；A股上市公司奧特迅從2020年至2022年，公司歸母淨利潤分別為0.06億元、-0.33億元、-0.40億元。不僅由盈轉虧，且虧損擴大。

但面對充電樁行業廣闊的市場，即便持續虧損，充電樁運營企業仍在加大布局力度，充電樁數量快速增加。