288：21 中格鬥女將張偉麗輾壓對手 衛冕UFC金腰帶

張偉麗（上）將對手摔在地上。（Getty Images）

美國波士頓 19日舉行的UFC292比賽中，現任女子草量級冠軍、中國名將張偉麗戰勝來自巴西 的挑戰者阿曼達·萊莫斯，以296次單場總打擊數，創造了新的UFC（終極格鬥冠軍賽）女子歷史紀錄，成功衛冕金腰帶。整場比賽，張偉麗總打擊數為288，萊莫斯為21。

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中新社報導，2022年11月，張偉麗擊敗了美國選手卡拉重獲該級別金腰帶，與萊莫斯的這場較量則是她重奪金腰帶後的首場衛冕戰。賽前張偉麗說，這場比賽的對手戰鬥風格很有侵略性，同時也具備一擊必殺的能力。面對風格鮮明的對手，張偉麗希望能夠做到「像水一樣流暢，像水一樣滲透無所不包」。

比賽中，張偉麗完全壓制住了萊莫斯。五回合交鋒，張偉麗在打擊數上遙遙領先，而萊莫斯不但沒能通過反擊打開局面，反而受到張偉麗壓制。步法、打擊等方面皆占據上風的張偉麗迅速讓比賽失去懸念，最終成功衛冕金腰帶。

張偉麗在社交平台發布視頻：「金腰帶又帶回中國了。」（取材自微博）

報導稱，據UFC終極格鬥冠軍賽官方消息，本場比賽張偉麗以296次單場總打擊數，創造了新的UFC女子歷史紀錄，這個打擊數領先了萊莫斯的29次整整267次，創造了UFC冠軍戰歷史上第二大的差值。

保住金腰帶後，張偉麗用英文與現場支持者互動。她表示，比賽獲勝並不意外，因為自己每天都在非常刻苦地訓練，這讓她的比賽看起來比較輕鬆，「我有很好的團隊，有很多的柔術、摔跤、拳擊教練，每個人都很好，我們像家人一樣在一起。」

澎湃新聞報導，在張偉麗的自述中，過去幾個月的備戰期每天只做三件事：吃飯、睡覺和訓練。也有媒體詢問張偉麗，如何在長期的訓練比賽中讓自己保持飢渴？她回答說：「你最大的對手永遠是自己，沒有人是十全十美的，我一直在尋找自己的短板，不斷進步，去做一個更好的自己。」