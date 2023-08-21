我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

8億修繕 甘肅古院落竟變日式餐廳

中國新聞組／北京21日電
圖為甘肅天水古城厚生巷13號「有鶴」餐廳的日式入口裝飾。（取材自央視新聞）
圖為甘肅天水古城厚生巷13號「有鶴」餐廳的日式入口裝飾。（取材自央視新聞）

甘肅天水古城一座建於明清時期的古院落，遭人改造成日式餐廳，引發不少民眾痛批，紛紛要求嚴查。有網友稱，「做餐廳就算了，還是日式的，這是找死！」

來源：YouTube

央視新聞報導，位於天水古城內厚生巷13號的一處日式風格餐廳，原是建於明清時期的文保院落。但如今已看不到曾經庭院寬敞、青磚黛瓦、雕梁畫棟的中式古建風貌。院中、台明被木板覆蓋，營造成日式風格，西廂房外還加蓋了兩間日式小屋。

去年底這座院落進行裝修時，時任天水古城特聘顧問、負責修繕古民居的專家黃國翔就發現這個問題，他曾多次要求經營主體停工整改並修改裝修方案，但當時負責運營天水古城的甘肅省公航旅對此置之不理，並未叫停。

目前這座古院落已經成為名為「有鶴」的日本料理店如期開業，央視新聞指出，類似情況在天水古城並非個例。

甘肅天水擁有中國西北地區現存規模較大和保存較完整的明清時期居民院落群，因歷史久遠，不少古建民居曾受到不同程度的損毀。為搶救這些古建築，當地政府曾啟動搶救性保護，使得29座文保院落得以「復活」。

報導引述天水市財政局的數據指出，天水市從2015年至2021年撥付古城保護資金就超過人民幣8.88億元（約1.21億美元），沒想到，不到兩年時間，巨資修繕的文保院落就遭「改頭換面」。很多商業進駐改造院落，成為遊客消費場所。剩下的文保院落，僅有三處向公眾免費開放。

這項消息讓許多民眾難以接受，有網友質疑，「最近幾年為什麼日式文化這麼大量入侵啊？」「真的嚴查吧，小日本滲入恐怕比看到的深很多」。甚至有網友表示，「就應該杜絕那些受日本建築設計影響的人，凡是從日本留學回來建築師全部解聘」。

天水市委、市政府昨日回應稱，由核查組制定整改措施，跟蹤推進整改。

甘肅天水古城餐廳林立帶來火災等消防問題隱患。（取材自央視新聞）
甘肅天水古城餐廳林立帶來火災等消防問題隱患。（取材自央視新聞）

日本 甘肅 YouTube

上一則

打黑工？ 魯男騎水上摩托入韓被逮

下一則

288：21 中格鬥女將張偉麗輾壓對手 衛冕UFC金腰帶

延伸閱讀

烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷

烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷
甘肅明清古建築被改成日式餐廳 網友炸鍋要求嚴查

甘肅明清古建築被改成日式餐廳 網友炸鍋要求嚴查
金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅

金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅
爭議星空沒版權 視覺中國下架 央視：碰瓷式維權須叫停

爭議星空沒版權 視覺中國下架 央視：碰瓷式維權須叫停

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥