「妳腦裡有瘤」紹興醫在餐館發現陌生大姐異狀 救她一命

女子非常感激趙明(右)，並為他送上錦旗。(取材自央視新聞)

浙江紹興近日有一名女子在餐廳吃飯時，被一名自稱是醫生的陌生男子提醒可能患有腫瘤 ，建議她去醫院檢查並留了電話，女子起初有些疑惑，但去醫院檢查後果然發現了問題，「要不是他看到我，我還不知道腦袋裡有腫瘤，他救我的命」。

央視新聞報導，這名男子叫趙明，是浙江諸暨市人民醫院神經外科主任，半個多月前，他在一家麵館吃飯時，看到鄰桌一位大姐的容貌有些特別，嘴唇肥厚、鼻子寬，眉弓、額骨特別突出

，手指特別粗大且皮膚粗糙，很像生長激素垂體腺瘤的症狀。

雖然很唐突，但出於職業習慣，趙明決定「多管閒事」，上前詢問女子，「大姐，最近有沒有身體不舒服？」「是不是有糖尿病 ？」女子提防地看著這位陌生男子，以為自己遇到了「看相先生」。打量了一會兒後，女子表示自己確實有糖尿病。

大姐手指特別粗大，很像生長激素垂體腺瘤的症狀。(取材自央視新聞)

趙明便提醒「大姐，妳腦子裡可能有腫瘤」，「不可能，從沒有醫生說過我有腫瘤」，女子覺得不可思議。趙明介紹自己是神經外科醫生，建議女子去醫院再查查，並把自己的電話留給她，表示隨時可以找他看病。

據報導，女子檢查後果然被確診為垂體腺瘤，她撥通了趙明的電話，表示準備住院接受治療，由趙明開刀動手術，女子的垂體腺瘤已被完全切除，康復出院。