國企被令帶頭聘畢業生 比率不低於50% 阿里響應招2000人

搶救青年失業率，國企被要求帶頭示範。圖為求職者在招聘會現場查看崗位信息。（新華社）

搶救青年失業率，國企被要求帶頭示範。多地近日陸續發布政策鼓勵國有企業發揮穩就業 作用，充分吸納高校畢業生就業，多省份明確表示，不低於去年或50%；科技巨擘阿里巴巴也要替北京當局緩解失業壓力，將大舉招募2000多名畢業生。

觀察者網報導，本月16日「廣東省人民政府辦公廳關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知」明確，支持國有企業擴大招聘規模，廣東全省國有企業新招用高校畢業生規模不低於去年。

上海7月中旬發布發布優化調整穩就業政策18條措施，其中提出，在滬市屬和區屬國有企業要在年度招聘計畫中，安排不低於50%的就業崗位，面向本市高校畢業生定向招聘。

11日公布的「安徽省人民政府辦公廳關於進一步優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知」要求，國有企業社會招聘人員中應屆畢業生的比率不低於50%。此外，貴州6月末要求發揮國有企業示範帶動作用，年度招聘計畫中安排不低於50%的就業崗位面向高校畢業生定向招聘。

8月8日湖南提出，鼓勵國有企業吸納高校畢業生就業，不受其單位原核定的工資總額限制，其中省屬國有企業接收畢業生人數要穩定在4700人以上。

江西6月初提出，確保接收應屆高校畢業生人數不低於去年，江西省國資委出資監管的省屬國有企業計畫招聘高校畢業生不少於5000人。甘肅7月末提出，鼓勵國有企業擴大招聘規模，要求2023年省屬國有企業新招用高校畢業生5000人以上。

此外，7月海南提出，發揮國有企業吸納青年就業作用，確保2023年底前招用高校畢業生不少於1000名。福建則要求，落實國有企業一次性增人增資政策，確保招聘應屆高校畢業生人數超過上一年度。

據阿里巴巴集團招聘微信 帳戶消息顯示，旗下擁有淘寶和天貓兩大電商平台的淘天集團秋季2024屆校園招聘已經正式啟動，目前正在招募設計、產品和數據等一系列職位的畢業生，而這些職缺的工作地點則分布在杭州和上海等至少六個中國城市。

據彭博報導，阿里巴巴本次招募計畫展開前，中國國家統計局才剛宣布，暫停公布青年失業率調查，聲稱「勞動力調查統計需要進一步健全優化」。根據中國官方早前公布的數據，中國青年失業率今年以來月月創新高，6月已經達到21.3%，再創歷史新高。

報導提到，由於中國上千萬畢業生在夏天畢業季後進入勞動力市場，青年失業率通常會在此時攀升。而據中國教育部 此前公布的數據，2023年中國高校畢業生人數多達1158萬人。