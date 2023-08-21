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地產商SOHO中國也爆雷 欠稅19.8億 恐出現交叉違約

中國新聞組／北京21日電
SOHO中國也爆雷，圖為SOHO中國在北京的代表性建案之一「銀河SOHO」。（美聯社）
SOHO中國也爆雷，圖為SOHO中國在北京的代表性建案之一「銀河SOHO」。（美聯社）

中國地產商接連爆發財務地雷。中國「SOHO中國」近日發布今年度中期業績公告指出，集團旗下尚有人民幣19.86億元（約2.72億美元）的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致集團於今年6月30日合計人民幣42.32億元（約5.81億美元）的銀行借款本金出現交叉違約。

此外，SOHO中國公布今年上半年財報顯示，今年上半年營業收人民幣8.2億元，年減8.3%，淨利潤人民幣1361.3萬元（約186.95萬美元），年減92.9%，主因是中國經濟不佳，出租辦公室空置率大增及租金下滑所致。

SOHO中國前身為北京紅石實業有限責任公司，成立於1995年，由潘石屹和妻子張欣共同創辦。

據上觀新聞報導，根據公告，SOHO中國子公司北京望京搜候房地產有限公司（簡稱北京望京公司）於去年8月收到當地稅務機關的稅項繳納通知，要求其在去年9月1日前支付望京SOHO項目塔一和塔二的相關土地增值稅人民幣17.33億元，自稅款滯納之日起按日加收滯納稅款萬分之5的滯納金。

SOHO中國在公告中表示，於今年6月30日，已支付土地增值稅人民幣3060萬元，尚有人民幣19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付。

公告稱，土地增值稅的滯納導致集團於今年6月30日合計人民幣12.32億元的銀行借款本金有可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為人民幣42.32億元，利息為人民幣1057.6萬元，其中包括原合約約定的還款日在明年6月30日之後到期的借款，由於可能會被各自借款人要求立即償還，因此於今年6月30日將其重分類為流動負債。

SOHO中國稱，已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金開展溝通，就具體償付計畫達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

截至6月30日，SOHO中國總負債約人民幣315.19億元，總資產約689.2億元。

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