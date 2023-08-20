發改委力推「有薪假」促消費 網唱衰：閒了也沒錢旅遊
為救經濟，國家發改委日前發布恢復和擴大消費20條措施，提出全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費等，目前有十餘省份已在相關實施意見中提及落實帶薪休假制度。學者認為，旅遊需要「有錢、有閒」，但「閒」不夠制約了旅遊消費的增長，推廣帶薪休假將大幅提高居民出遊比例。不過有不少網民唱衰稱，「有閒了也沒錢去旅遊」。
中國新聞網報導，帶薪休假早在1995年開始施行的勞動法中就有明文規定。國務院辦公廳近期發布的多個促消費相關文件中也提到落實帶薪休假。據統計，至少已有河北、江西、重慶、甘肅、青海、遼寧、安徽、陝西、福建、廣東、浙江、內蒙古、湖北、山西、河南、雲南等十餘省份在出台的促進旅遊投資和消費的實施意見中，提到要落實帶薪休假制度。
而近日又一省跟進。山東省人民政府印發「關於進一步提振擴大消費的若干政策措施」，其中也提出了全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息。其中還提到鼓勵景區結合實際實施一票多次多日使用制，更好滿足遊客多樣化需求。創新夜間文旅消費場景，年內打造20家省級夜間文旅消費集聚區，等等。
在中央和地方出台的促消費相關文件中，多次提及落實帶薪休假制度，看中的是帶薪休假在滿足國人休閒需求、改變集中出遊方式和拉動旅遊經濟方面發揮的作用。在學者及業內看來，全面落實帶薪休假制度，有助於維護勞動者休息休假的權利。
民生證券研報提到，旅遊活動中「有錢、有閒」是最基本的條件，但「閒」不夠制約了旅遊消費的增長。帶薪休假的推廣將大幅提高居民的出遊比例。「帶薪休假安排的靈活性有助於錯開傳統的旅遊高峰期，形成錯峰旅遊，有助於熨平旅遊淡旺季，減輕景區壓力和提高旅遊體驗，從而拉動黃金周至黃金月、黃金季、甚至黃金年。」
北京大學經濟學院教授曹和平也表示，全面落實帶薪休假能有效促進消費，但實際操作過程中並沒有得到很好的落實。
對於帶薪休假促消費，有網民表達支持，不少網民的反應是「先把雙休還給我們，搞這麼大難度的帶薪休假只是畫餅」、「落實不了的東西」、「有錢有閒？我有閒了也沒錢去旅遊」、「口號而已」。
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影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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