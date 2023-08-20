發改委力推「有薪假」促消費 網唱衰：閒了也沒錢旅遊

內需消費不振是中國經濟當前主要問題之一。中國各地近來積極推動「夜間經濟」，希望能有助於推動經濟增長。圖為西安一處夜市。（新華社）

為救經濟，國家發改委日前發布恢復和擴大消費20條措施，提出全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費等，目前有十餘省份已在相關實施意見中提及落實帶薪休假制度。學者認為，旅遊需要「有錢、有閒」，但「閒」不夠制約了旅遊消費的增長，推廣帶薪休假將大幅提高居民出遊比例。不過有不少網民唱衰稱，「有閒了也沒錢去旅遊」。

中國新聞網報導，帶薪休假早在1995年開始施行的勞動法中就有明文規定。國務院 辦公廳近期發布的多個促消費相關文件中也提到落實帶薪休假。據統計，至少已有河北、江西、重慶、甘肅、青海、遼寧、安徽、陝西、福建、廣東、浙江、內蒙古、湖北、山西、河南 、雲南等十餘省份在出台的促進旅遊投資和消費的實施意見中，提到要落實帶薪休假制度。

而近日又一省跟進。山東省人民政府印發「關於進一步提振擴大消費的若干政策措施」，其中也提出了全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息。其中還提到鼓勵景區結合實際實施一票多次多日使用制，更好滿足遊客多樣化需求。創新夜間文旅消費場景，年內打造20家省級夜間文旅消費集聚區，等等。

廣西百色平果市朝陽街夜市人頭攢動。該夜市是平果市為迎合火熱球市打造的夜間經濟集聚區。 （中新社）

在中央和地方出台的促消費相關文件中，多次提及落實帶薪休假制度，看中的是帶薪休假在滿足國人休閒需求、改變集中出遊方式和拉動旅遊經濟方面發揮的作用。在學者及業內看來，全面落實帶薪休假制度，有助於維護勞動者休息休假的權利。

民生證券研報提到，旅遊活動中「有錢、有閒」是最基本的條件，但「閒」不夠制約了旅遊消費的增長。帶薪休假的推廣將大幅提高居民的出遊比例。「帶薪休假安排的靈活性有助於錯開傳統的旅遊高峰期，形成錯峰旅遊，有助於熨平旅遊淡旺季，減輕景區壓力和提高旅遊體驗，從而拉動黃金周至黃金月、黃金季、甚至黃金年。」

北京 大學經濟學院教授曹和平也表示，全面落實帶薪休假能有效促進消費，但實際操作過程中並沒有得到很好的落實。

對於帶薪休假促消費，有網民表達支持，不少網民的反應是「先把雙休還給我們，搞這麼大難度的帶薪休假只是畫餅」、「落實不了的東西」、「有錢有閒？我有閒了也沒錢去旅遊」、「口號而已」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點