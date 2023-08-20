我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

中國多地地鐵限時免費刺激消費 網酸：缺那幾塊錢？

中國新聞組／北京20日電

為了刺激消費，微信公眾號「福州地鐵」發布消息稱，將推出夜間、周末及節假日免費乘地鐵活動，而在此前，中國多座城市也相繼推出地鐵限時免費活動。對此，網民開酸說「普通人缺的是那幾塊錢的地鐵錢嗎」、「上面很多人脫離基層太久」。

澎湃新聞報導，微信公眾號「福州地鐵」18日發布消息稱，8月底，福州地鐵4號環線即將載客運營。為讓廣大市民體驗環線換乘時代地鐵出行的種種便利，進一步激發城市經濟活力，2023年8月28日至2023年12月31日期間，福州地鐵開展領電子消費券享夜間、周末及節假日免費乘地鐵活動。

其他多座城市先前也相繼推出地鐵限時免費活動。例如寧波為積極落實全市「雙促雙旺」促消費穩增長行動，今年2月份，寧波軌道交通推出「綠色出行，助力消費」免費乘車措施（每天20：00後及法定節假日全天，寧波軌道交通1號線至5號線全線網免費乘坐），助力推動夜間和法定節假日經濟發展活力，為當地促消費穩增長助力賦能。

江蘇南通軌道交通推出「夏夜出行·地鐵免費乘」，今年4月28日至8月31日每日20：00後至運營結束，乘客享受免費乘坐地鐵。

江西南昌地鐵也發布公告稱，為進一步推廣地鐵「鷺鷺行」App，提供普惠便捷出行服務，助力暑期夜經濟發展，南昌地鐵2023年暑期（7月1日至8月31日），每日21：00（含）後至運營結束，通過「鷺鷺行」乘車碼進站的乘客免費乘地鐵。

對於官方免費政策，網民卻不領錢，評價稱「普通人缺的是那幾塊錢的地鐵錢嗎」。

地鐵 微信 App

上一則

金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅

下一則

上海又現通宵排隊買房 從「富豪」變「剛需客」

延伸閱讀

主恩堂暑期聖經學校寓教於樂

主恩堂暑期聖經學校寓教於樂
地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁

地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁
不給錢就要命…紐約地鐵捅人乞丐逃竄一日後又打人被捕

不給錢就要命…紐約地鐵捅人乞丐逃竄一日後又打人被捕
紐約皇后區現色狼 公然在馬路、地鐵猥褻女性

紐約皇后區現色狼 公然在馬路、地鐵猥褻女性

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水