中國多地地鐵限時免費刺激消費 網酸：缺那幾塊錢？

為了刺激消費，微信 公眾號「福州地鐵 」發布消息稱，將推出夜間、周末及節假日免費乘地鐵活動，而在此前，中國多座城市也相繼推出地鐵限時免費活動。對此，網民開酸說「普通人缺的是那幾塊錢的地鐵錢嗎」、「上面很多人脫離基層太久」。

澎湃新聞報導，微信公眾號「福州地鐵」18日發布消息稱，8月底，福州地鐵4號環線即將載客運營。為讓廣大市民體驗環線換乘時代地鐵出行的種種便利，進一步激發城市經濟活力，2023年8月28日至2023年12月31日期間，福州地鐵開展領電子消費券享夜間、周末及節假日免費乘地鐵活動。

其他多座城市先前也相繼推出地鐵限時免費活動。例如寧波為積極落實全市「雙促雙旺」促消費穩增長行動，今年2月份，寧波軌道交通推出「綠色出行，助力消費」免費乘車措施（每天20：00後及法定節假日全天，寧波軌道交通1號線至5號線全線網免費乘坐），助力推動夜間和法定節假日經濟發展活力，為當地促消費穩增長助力賦能。

江蘇南通軌道交通推出「夏夜出行·地鐵免費乘」，今年4月28日至8月31日每日20：00後至運營結束，乘客享受免費乘坐地鐵。

江西南昌地鐵也發布公告稱，為進一步推廣地鐵「鷺鷺行」App ，提供普惠便捷出行服務，助力暑期夜經濟發展，南昌地鐵2023年暑期（7月1日至8月31日），每日21：00（含）後至運營結束，通過「鷺鷺行」乘車碼進站的乘客免費乘地鐵。

對於官方免費政策，網民卻不領錢，評價稱「普通人缺的是那幾塊錢的地鐵錢嗎」。