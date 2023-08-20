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曾員工逾萬 深圳老企業雨中解散

中國新聞組／北京20日電
新安電器18日解散，圖為公司外觀。（取材自第一財經）
新安電器18日解散，圖為公司外觀。（取材自第一財經）

新安電器（深圳）有限公司18日正式解散，當日早晨，深圳小雨轉大雨，五、六名工廠招工中介、工廠人事在新安電器深圳工廠的門口等待招攬被解聘員工。

來源：YouTube

第一財經報導，新安電器是深圳一家老牌電器工廠，該公司近期發出解散通知稱，在全球經濟委靡、訂單減少情況下，經營情況進一步惡化。公司將按《勞動合同法》相關規定支付相應經濟補償金。

這家老牌電器工廠解散是製造業大浪淘沙的一個縮影。目前員工賠償已完成，原屬於新安電器的訂單，後續還會交由同集團下其他企業繼續生產。

據報導，新安電器所屬的港資企業新瑪德（Simatelex）集團歷史可追溯至1969年。多名新安電器員工表示，工廠在此佇立已有30餘年。「很多人在這裡工作，從生了孩子到有了孫子。」新安電器對面廠區一名熟悉情況的保安形容。

報導稱，一名在工廠管理設備、工齡12年的員工稱，這座工廠發展高峰時期員工曾有1.7萬名，每天來工廠裝貨的貨櫃有20個左右，工廠生產咖啡機、啤酒機之類的小家電，銷售到歐美市場，貼飛利浦等品牌標籤。

「但最近來工廠裝貨的貨櫃只有幾個。」一名員工稱。另有多名員工表示，今年以來工廠訂單下滑更明顯，公司已經過幾波裁員，每次減少幾十人、上百人。新安電器辦公司員工此前透露，上一輪裁員，公司員工人數減少了大約一半。

報導指出，這座工廠的兩名員工透露，前幾年新瑪德在印尼另設了工廠，將部分訂單轉移到該工廠，該工廠人力等成本相對更低。

多名新安電器員工證實，新瑪德旗下還有性質相似的其他工廠位於國內，包括新豐電器（深圳）有限公司、新笙電器（深圳）有限公司、新瑪基（清遠）實業有限公司。上述新安電器辦公室人員表示，這幾家工廠後續將承接新安的訂單，目前這幾家工廠仍正常生產。

裁員 咖啡 印尼

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