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職工子女上清華北大 知產局座談祝賀 網酸：北京的優勢

中國新聞組／北京20日電
國家知識產權局職工子女10人考上清華北大。（取材自國家知識產權局）
國家知識產權局職工子女10人考上清華北大。（取材自國家知識產權局）

高考志願分發近日陸續寄出錄取通知書，據國家知識產權局統計，今年該局職工子女有10人考上清華北大，局長特別為此開座談會向職工子女們祝賀，不過這項消息在微博上引來不少吐槽「都是通過北京戶口考上去的，取消戶籍試試」，並批評該局公器私用。不少微博帳號因此開啟評論精選，過濾酸言。

今年國家知識產權局職工子女在高考中取得優異成績，8名被清華大學錄取，2名被北京大學錄取。據國家知識產權局微信公眾號消息，8月17日，國家知識產權局局長申長雨與在今年高考中取得優異成績的10位局職工子女代表進行座談，代表局領導班子和全局幹部職工向他們表示祝賀，勉勵他們在大學階段做好增長才幹的「加法」、磨練自己的「減法」、掌握方法的「乘法」和學會選擇的「除法」，走好人生青春之路，努力成為國家棟梁。

申長雨接見國家知識產權局職工子女優秀考生代表，已行之有年。申長雨每年的發言主題也不盡相同。

例如在2018年8月，申長雨在接見6名在當年高考取得優異成績的局職工子女代表時談到，這一年高考試卷中設置的新時代新青年和知識產權等相關考題，凸顯了社會關注的熱點，透射了時代氣息，有很強的導向性。他還對同學們提出了殷切希望，希望大家在跑贏高考這段「競爭之路」以後，統籌安排好大學期間的學習生活，繼續跑好大學階段的「青春之路」，努力增長知識本領，早日成才，報效祖國；要始終堅持做人做事的根本，踏實走好自己的「人生之路」。

申長雨是中國科學院院士，曾任鄭州大學校長、大連理工大學校長等職，2013年12月起任國家知識產權局局長。

澎湃新聞報導，消息一出，引來不少網民吐槽，「要是河北戶籍能考上嗎」、「北京的優勢」、「取消戶籍試試」、「重點是都是通過北京戶口考上去的」、「主要人家兒女考試考得好關他們局裡什麼事」、「公器私用階級都固化成這樣了我生個屁呀」、「當孩子的會投胎，當父母的會上岸，當局長的會做人，當老百姓的會搖頭」。

國家知識產權局職工子女10人考上清華北大，局長開座談會祝賀。（取材自國家知識產權...
國家知識產權局職工子女10人考上清華北大，局長開座談會祝賀。（取材自國家知識產權局）

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