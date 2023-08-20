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太扯了…河南物理高考生沒填報 被改調到表演系

中國新聞組／北京20日電
洛陽科技職業學院推動書院制改革，提高人才培養水平。圖為示意圖。（取材自大河報）
洛陽科技職業學院推動書院制改革，提高人才培養水平。圖為示意圖。（取材自大河報）

沒有藝術基礎，也沒有填報相關專業，結果被表演藝術專業給錄取了，收到來自洛陽科技職業學院錄取通知書的張同學感覺有點懵。

極目新聞報導，張同學是河南洛陽人，今年高考結束後，他在填報志願時，在高職高專批選擇了一些學校，其中包括洛陽科技職業學院。打開錄取通知書，張同學說，「挺懵的，哭笑不得。我心想這不是藝術生的專業嗎？我一個普通物理類考生怎麼還能被調劑(意為「改調」)到這個專業？」他在網上分享自己的奇特經歷後，有網友稱：「高三的藝考生集訓被你躲過去了，大明星。」

據報導，儘管身高1.85米，外形勻稱，身邊不乏有人誇他「帥小伙」，但張同學坦言自己並不具備出道的條件。「我有些社恐，感覺這個專業不適合我，也不知道我畢業後可以從事什麼工作，我還是想學個有實際用處的專業。」張同學說，並且藝術類班級可能女生會比較多，自己比較內向，不太會和女生交流。

洛陽科技職業學院。（取材自微博）
洛陽科技職業學院。（取材自微博）

報導稱，張同學加入了學校的新生群，和大家交流得知，也有一些新生像他一樣被調劑到了表演藝術專業，還有的考生被調劑到社會體育類專業。他打聽得知，目前除了接受調劑，也沒其他辦法，只能入學後想辦法轉專業，他也決定先去上學。「我想轉個喜歡的專業，將來專升本，再努力一把，考研究生。」他說。

洛陽科技職業學院招生辦負責人19日稱，按照河南省分數優先遵循志願的錄取原則，該生分數符合學校錄取標準，但由於未達到填報專業的錄取標準，並且考生填報時選擇服從調劑，所以就將他調劑到了缺額的表演藝術專業。

負責人表示，該校的表演藝術專業並不在藝術類招生，並不要求考生有藝術基礎，新生入學後如有轉專業需求，也可以按規定提交轉專業申請。

張同學收到的錄取通知書。（取材自極目新聞）
張同學收到的錄取通知書。（取材自極目新聞）

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