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上海又現通宵排隊買房 從「富豪」變「剛需客」

中國新聞組／北京20日電
瑞仕·半島項目購房者排隊入場。（取材自中國房地產報）
瑞仕·半島項目購房者排隊入場。（取材自中國房地產報）

上海又現通宵排隊買房熱況，前一天認籌的人還沒走完，第二天認籌的人又接踵而至，位於浦東外環外高行鎮的瑞士半島項目三期售樓處外，購房者們自備板凳，早早排起了長隊；由於項目過於火爆，4天半的認籌時間，累計人數已超過1300餘組。

中國房地產報報導，項目開啟認籌的第一天，早上6點就有購房人排隊等待入場，8點左右售樓處門口就排起了長龍，認購人熱情高漲；為了接待銷售首日陸續趕來的近400組購房客戶，售樓處的工作人員更是「通宵達旦」，奮戰到次日凌晨3點才結束工作。

第二天，前來認購的人數絲毫未減，凌晨4點不到就有購房者零星抵達售樓處。到了早上8點，現場排隊的客戶數量已經超過200組，場面壯觀。

報導稱，上海上一次出現這樣的排隊盛況還要追溯到今年5月。當時，位於徐匯濱江的「網紅」樓盤雲錦東方項目，因為「高倒掛」被眾多黃牛炒作，引來了億萬富翁烈日下排隊；不同的是，此次氣溫更高，「搶房」人群也從「富豪」變成了「剛需客」。

報導指出，當下全國多地出台救市政策，而上海部分樓盤卻出現排隊買房的現象，網上難免有質疑聲音；有網友稱，這些排隊人員都是開發商花錢請來的「托」，也有網友感嘆，現在大城市「套路」真多。

據報導，58安居客房產研究院院長張波表示，許多「剛需客」擔心政策落地上海房價上漲，因此，趁著政策真空期趕緊「上車」，就成了廣大剛需購房客的共識。

同樣的情況也發生在其他7批次新開項目中，位於浦東周浦的剛需項目招商公園1872，樣板間第一天開放就接待了超600組客戶。

據悉，截至目前，上海第7批次已經認購的13個認購樓盤中，有9個認購率超過100%，一半以上觸發積分。

報導說，上海中原地產首席分析師盧文曦分析稱，8月是重要窗口期，政策可能隨時會落地。屆時，市場會根據政策力度市場做出相應反饋。從趨勢來看，短期一波反彈基本能確立。即便簽約數據沒有那麼快的反應，但會積蓄動力，一旦有釋放點，成交就會翻身向上。

瑞仕半島項目施工現場。（取材自中國房地產報）
瑞仕半島項目施工現場。（取材自中國房地產報）

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