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新冠變異株EG.5竄起 8月占比71.6% 已在多數省份流行

記者陳宥菘／綜合報導
新冠病毒變異株EG.5已在多數省份形成優勢流行。(美聯社)
新冠病毒變異株EG.5已在多數省份形成優勢流行。(美聯社)

國家疾控局19日指出，目前新冠病毒流行株中的變異株EG.5占比已從4月的0.6%增長至8月的71.6%，目前已在中國絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。

據國家疾控局19日透過微信公眾號發布關於新冠病毒變異株EG.5相關科普問答。疾控局指出，研究顯示，EG.5變異株的流行優勢主要由於其免疫逃逸能力增強，既往感染產生的中和抗體對EG.5變異株的中和能力出現降低，因此EG.5變異株在全球流行毒株中的佔比增長較快，展現出更強的傳播優勢。

不過，疾控局指出，變異株EG.5感染者與其他XBB亞分支感染者的臨床分型無明顯差異，並引述世界衛生組織本月9日的評估，指變異株EG.5顯示出傳播能力和免疫逃逸能力增強的特點，但未有致病力明顯變化的證據，也未造成全球公共衛生風險明顯增加，因此該變異株的全球風險等級被評估為低風險。

而雖然變異株EG.5目前已在中國絕大多數省份形成優勢流行，疾控局表示，此前4至6月份中國經歷了奧密克戎XBB系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於奧密克戎XBB亞分支的變異株EG.5仍具有免疫保護作用。

疾控局也強調，當前「國內新冠疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢，疫情對各地醫療系統帶來的壓力較小，短期內不會發生規模性疫情」。

值得注意的是，上海第一財經日前報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授指出，基於新冠的傳染性極強，得過新冠後抗體自然衰減及沒有絕對的保護性新冠疫苗，基本上多數人每年會感染1-3次。不過盧洪洲也說，對於免疫功能正常的人群，不會造成特別大的影響。

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