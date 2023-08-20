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房產接連爆雷 深圳中原遭拖欠佣金逾40億

中國新聞組／廣州20日電
中國房產接連爆雷，深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元（取材自微博）
中國房產接連爆雷，深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元（取材自微博）

中國房地產行業不景氣，恒大、碧桂園等大型地產開發商接連爆發財務危機，房產中介機構如今拿不到銷售佣金，甚至被拖欠6、7年時有所聞，深圳中原遭拖欠佣金逾人民幣40多億元。

據第一財經報導，近期一份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」的文件在網上流傳，當中提及的「各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元」的訊息引發關注。

報導指出，深圳中原已經提出起訴，起訴的主要開發商和項目包含佳兆業、恒大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。

報導說，中原集團和深圳中原在未收到開發商／代理商銷售佣金的情況下，不具備先墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。不過，由於部分特別員工的生存困境，中原集團董事局決定，向有特別困難的員工發放特困撫恤金。

中原集團董事局另決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，負責後續的追佣工作。

路透報導，知情人士表示，中國前首富王健林旗下的大連萬達集團正在尋求出售旗下體育營銷部門盈方體育傳媒。目前，這家房地產開發商正面臨越來越大的財務壓力。

知情人士稱，這家中國最大的商業地產集團已向德意志銀行諮詢出售盈方體育傳媒的事宜。目前，這一過程尚處於早期階段，可能需要數月時間才能完成。

萬達和德意志銀行拒絕置評。盈方公司的發言人說：「我們確認，盈方已與我們的股東萬達體育集團一起啟動了戰略審查程序，目的是找到一個可靠的戰略投資者。」他補充說，該公司的年總收入約為10億歐元（10.9億美元）。

恒大 房地產 投資

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