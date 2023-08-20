金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅

楊忙女（右）和高圓圓拍電視節目。（取材自紫牛新聞）

「開口不罵年老人，舉手不打過頭兒。」這句道出家庭相處方式的金句，來自一名今年70歲的江蘇村莊老太太楊忙女，她最近因為在央視節目「山水間的家」與知名演員高圓圓 等大明星有趣的互動爆紅，其開朗的個性、張口便是金句的幽默，獲得廣大觀眾的喜愛。

紫牛新聞報導，楊忙女是江蘇省泰州興化市千垛鎮東旺村的芋頭農，她在「山水間的家」第二季裡，負責教魯健、祝勇、高圓圓等嘉賓種芋頭。

「芋頭芋頭，每天要遇頭，一天不澆水，它就垂了頭。」幽默又朗朗上口的農諺，楊忙女張嘴就來。種芋頭不是輕鬆的農活，根據芋頭的生長特點，在長達半年的時間內，需每天澆水。

楊忙女從小就幫忙家裡賣芋頭，她說，也許是遺傳了爸爸媽媽的能說會道，她從小在任何場合都不怯場，沿途遇上在河邊洗涮的鄉親，便主動請人家品嘗早先煮好的芋頭，如果覺得味道不錯，鄉親或掏錢購買，或用稻穀兌換。

楊忙女在自家小院門口。（取材自紫牛新聞）

楊忙女回憶，當初在村裡遇到央視工作人員的時候，還以為他們是大學生來實習，就和他們聊起天，沒想到聊天後，有人馬上表態「就是她，就選她了」。她當時還感覺莫名其妙，後來才知道央視選她和大明星一起拍電視節目。

在節目裡，主持人魯健告訴楊忙女，如果他們學種芋頭的過程中做得不好，「該罵罵，該打打，該動手就動手」。沒想到楊忙女馬上回他一句興化當地俗語：「開口不罵年老人，舉手不打過頭兒（孩子大了就不要打了）。」讓魯健大讚這句話太好了，以後知道該怎麼和孩子相處了。

說起網上傳播很廣的那些「金句」，楊忙女坦言這些大多是學的她媽媽。比如「力氣是個財，白天去了，一覺一睡它又來」。種植芋頭需要體力，要想芋頭有好收成，就要不怕苦，相信「力氣去了又來」。對於芋頭地成片的雜草，要「眼怕手不怕」，持之以恆地「動手」，最終才能清除。

楊忙女說，自己性格開朗，要是有點不開心的地方，就到外面跟人聊聊天，煩惱就沒有了，覺得幹活也是開心的事情。幹活的時候，楊忙女還會唱歌：「能挑千斤擔，不挑九百九，人到困難時，頂著風雨走。」

央視節目播出後，楊忙女成了「網紅」，在晚輩幫助下，她還開設了抖音 ，抖音名叫「忙大姐」。「不識字來苦，不識字來難，雖然抖音拍了玩，人家點讚不曉得還。」在一則作品裡，楊忙女如此自嘲。

●楊忙女的金句盤點：

開口不罵年老人，舉手不打過頭兒

力氣是個財，白天去了，一覺一睡它又來

過年吃點芋頭，出門遇到好兆頭

眼怕手不怕

能挑千斤擔，不挑九百九，人到困難時，頂著風雨走