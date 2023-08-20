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學生夫妻同住宿舍 武大「安排2張床」的理由亮了

中國新聞組／北京20日電
武大夫妻宿舍內景圖。（取材自上觀新聞）
武大夫妻宿舍內景圖。（取材自上觀新聞）

學生宿舍大多是用性別畫分，男女生各自住在不同樓，但武漢大學今年為「持證上崗」的學生夫妻檔安排了合宿宿舍，兩人共住一間雙人房，內有兩張單人床。消息在網路上流傳，引發話題。對此，武大校方回應確有其事，但主要是針對博士學生才有的安排，原則上不對本科生開放，且都需要經過審核，並非常態。

上觀新聞報導，倪港驊和南方這對夫妻，今年分別獲武漢大學測繪學院、資源與環境科學學院博士班錄取，兩人決定申請一間夫妻宿舍。經過他們所在學院和研究生工作部的核實，後勤保障部為兩人安排了博士生夫妻公寓，內有兩張單人床，還有陽台和衛浴，讓他們能共同學習和居住，安心在武大繼續深造。

武大「宿舍訂製服務」在網上刷屏，引發關注。有網友疑惑，為何夫妻宿舍安排兩張床？武大回應：「專業不同，作息或有別。只要心在一起，人在一起，無論一張或者兩張都是滿滿的愛，祝福他們百年好合，攜手並進。」這番貼心的考量也獲得網民讚賞「神仙高校」。

紅星新聞報導，武漢大學後勤保障部工作人員表示，學生夫妻可申請合宿並非新政策，學校此前已經針對少數情況特殊的學生夫妻開放過合宿宿舍，通常是博士生。目前的政策原則上不對本科生開放。

據武漢大學官方公眾號消息，學生夫妻申請合宿宿舍，有以下幾個條件：夫妻雙方均為武漢大學在籍全日制學生，雙方持有結婚證，並且經所在學院和相關職能部門審批通過。

武大工作人員表示，除了夫妻合宿，校方也有其他客製化宿舍服務，例如身高1.95米以上的學生有專屬加長床，行動不便的學生也有特殊用房，取消上鋪、空間方便輪椅進出，衛浴裡裝設扶手和抓握處。

武漢

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