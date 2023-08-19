1天試吃10斤牛肉 招聘衝熱搜 這家超市「花招百出」

超市招聘「1天吃10斤」牛肉試吃員廣告。（取材自極目新聞）

超市一則「牛肉試吃員」招聘公告，開出「一天能吃10斤（5公斤）牛肉」條件，便吸引大批網友關注衝上熱搜；招聘門檻要求不高，性別不限、年齡不限、學歷不限，但需具備皮實敬業的精神，「不會因為每天去試吃而不好意思。」

極目新聞報導，此事源起大潤發超市官方微博 賬號發布消息稱，他們將公開招聘「牛肉試吃官」一職，職責是每天前往門店試吃澳洲 牛肉，監督門店工作人員「是否在認真煎牛肉，煎得是否好吃，是否一周六天都有在煎」；同時必須能精確表達試吃感受。

據報導，大潤發相關工作人員說，上述招聘是真實有效的，但暫時不清楚究竟有多少人應聘，以及是否有應聘者成功入職；每天吃10斤牛肉並非硬性規定，還是要以身體健康為第一準則。

報導指出，部分網友認為這個崗位就是「夢中情崗」，也有人提出疑問，每天吃10斤牛肉鐵定吃不消，大胃王都吃不了10斤吧？吃出了工傷怎麼辦？

植物學博士史軍也就此事發表看法，「算一下熱量就會發現，不靠譜。」並稱「真的去烤肉就會發現，要吃下一斤烤肉並沒有那麼容易，新聞就是個噱頭。」湖北省營養學會常務理事蔡紅琳也說，「偶爾一次吃下10斤肉是有可能的，但每天都吃10斤肉，是不現實的。」

早在2021年7月，大潤發就曾以類似方式公開招聘「吃瓜專家」，負責品嘗全國各地本土優質水果，應聘者需可以堅持每天品嘗15個以上瓜類和各種水果、Vlog分享吃瓜心得。